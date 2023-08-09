Главу Удмуртии наградили Орденом дружбы

Глава Удмуртии Александр Бречалов удостоен Ордена дружбы. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина «О награждении государственными наградами». Документ появился на сайте Кремля. Александр Бречалов награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов России». Также этого ордена удостоен губернатор Пермского края Дмитрия Махонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Этим же указом медалью Луки Крымского награждены восемь медицинских работников из Удмуртии. Это медсестра Республиканской детской клинической больницы Татьяна Бекаташева, старшая медсестра ГКБ N6 Галина Горбунова, врач Республиканской детской клинической больницы Надежда Горбунова, врач Детской городской поликлиники №1 Елена Исламова, медицинский психолог ГКБ N6 Светлана Коробейникова, заведующий операционным блоком Республиканской детской клинической больницы Рамиль Марданов, заведующая отделением поликлиники ГКБ №6 Марианна Тимофеева и медсестра Республиканской детской клинической больницы Людмила Харченко.