Нервно в полдень

Спустя восемь лет после окончания сериала «Правосудие» про непримиримого федерального маршала Гивенса в ковбойской шляпе выходит продолжение, где шляпа сидит на нем так же неотразимо.

Текст: Татьяна Алешичева

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В сериале «Правосудие» (2010–2015) не было ковбоев, индейцев, ранчо и лошадей, но его с полным правом можно назвать вестерном. Федеральный маршал Рейлан Гивенс (Тимоти Олифант) ввел ковбойскую шляпу в сериальную моду задолго до того, как Тейлор Шеридан занялся возрождением вестерна старой школы и нарядил в нее Кевина Костнера в «Йеллоустоуне». Гивенса придумал один из самых киногеничных писателей Элмор Леонард (число экранизаций его историй перевалило за четыре десятка), но в его книжках маршал был не главным персонажем, а в сериале оброс фактурой и засиял. В зачине старого «Правосудия» за превышение самообороны его переводят из солнечного Майами в шахтерский городок Харлан в штате Кентукки, где неотесанным местным хилбилли вдали от столиц закон не писан. Место действия крайне важно: это своего рода «фронтир», где граница постоянно сдвигается не в географическом, а в метафизическом смысле, и поле битвы — сердца людей. Леонард был настолько впечатлен тем, как развился в сериале едва намеченный им сюжет, и в особенности тем, как Тимоти Олифант носил шляпу (в этом была своя особая драматургия), что написал про статного маршала еще один роман «Рейлан» (2012), который стал его последней работой перед смертью.

Теперь осиротевший маршал вернулся: у Гивенса прибавилось седины, но привычка превышать самооборону сохранилась. В новом сериале он везет дочь (Вивиан Олифант) в летний лагерь на перевоспитание (она сломала нос однокласснице). По дороге маршалу приходится приструнить пару напавших на него мелких уголовников, и, чтобы доставить в Детройт, он запихивает их в багажник. А на месте нарывается на ловкую адвокатшу Кэролайн Уайлдер (Онжаню Эллис), которая утверждает, что он причинил ее подзащитным невыносимые страдания, оставив в багажнике на солнцепеке. Но как говорил в похожем случае Глеб Жеглов: а что им за их художества положено — талоны на усиленное питание? Вот она, ненадежная граница: Рейлан обошелся с преступниками «по понятиям», против него тут же развернули закон, и правоохранитель поменялся местами с нарушителями (буквально — Гивенса заперли в камеру). Зависшему в Детройте маршалу начальство тут же находит занятие — поймать убийцу Менселла (Бойд Холбрук) по прозвищу Дикарь из Оклахомы: тот никак не дается в руки копам, которые блюдут чистоту мундира, и Гивенс оказывается рядом весьма кстати, ведь Детройт, по сути, такой же Дикий Запад, как Кентукки.

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У «Правосудия» сменились шоураннеры — Грэм Йост теперь числится в титрах продюсером, а всем шоу заправляют сценаристы Дэйв Андрон и Майкл Диннер. Но это все еще детище Элмора Леонарда: авторы сериала переписали под Гивенса сюжет романа 1980 года «Первобытный город» — там совсем другой персонаж ловил Дикаря из Оклахомы, убившего судью. У романа есть подзаголовок «Ровно в полдень в Детройте», который крайне важен для понимания сути отношений писателя с вестерном. Классический киновестерн «Ровно в полдень» (1952) рассказывал про статного городского маршала в ковбойской шляпе, который на сутки завис между правосудием и «понятиями»: он должен уйти в отставку и покинуть город, но опасный преступник, которого он когда-то посадил, прибудет в город на день раньше его преемника, нового маршала. Казалось бы, бросай все и уезжай с молодой женой, это уже не твое дело! Но герой фильма «в жизни ни от кого не бегал». В этом зазоре между «мое дело — не мое дело», службой и дружбой постоянно обретается и Рейлан Гивенс — в новом сериале та же классическая дилемма. Нет в нем только неотразимого антигероя и пассионария Бойда Краудера, который украшал старый сериал — но Гивенс найдет, кого держать на прицеле.

В конце фильма «Ровно в полдень» Гэри Купер, победивший всех врагов, но не нашедший в этой борьбе друзей, бросал свою маршальскую оловянную звезду в пыль и покидал город. В 1980-м у Элмора Леонарда вышел не только роман «Первобытный город», но и фильм по его сценарию «Ровно в полдень-2», где благородный маршал получал обратно свою звезду. Что случится с Гивенсом и его звездой в сериале, пока неизвестно. Но совершенно точно, что на беззаконном Диком Западе, будь то Кентукки или Детройт, когда земля уходит из-под ног, устоять может только человек, у которого ковбойская шляпа на голове и свой неизменный нравственный закон внутри.

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