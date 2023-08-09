Промышленность остается в плюсе

По итогам первого полугодия 2023 года объем промышленного производства в Удмуртии увеличился на 7,4%. Значительный рост показал выпуск прочих транспортных средств, не включая автомобили, производство электрооборудования. Сократились объемы в автомобилестроении и отрасли, связанной с медицинскими изделиями. По отгрузке товаров серьезно просели предприятия по добыче полезных ископаемых. Общий рост производства в Удмуртии эксперты связывают с увеличившимся гособоронзаказом и импортозамещением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Буммаш Фото: Буммаш

По данным Удмуртстата, объем промышленного производства в республике за январь-июнь 2023 года вырос на 7,4%. Положительные значения индекс промпроизводства показывает больше года. При этом в целом по России в первом полугодии рост составил 2,6% по ПФО — 6%, в округе республика занимает второе место.

На 21% увеличилось производство в обрабатывающей промышленности. Серьезнее всего вырос выпуск прочих транспортных средств и оборудования (категория не включает автомобили) — в 2 раза, электрического оборудования — в 1,6 раза, металлических изделий, кроме машин и оборудования, — в 1,5 раза, текстильных изделий — в 1,3 раза.

После завершения пандемии коронавируса существенно сократилось производстве лекарственных средств и материалов для медицины в 33 раза. Из-за переноса выпуска Lada Vesta с ижевского автозавода на площадку в Тольятти в прошлом году объем производства автотранспорта, прицепов и полуприцепов уменьшился в 2,8 раза. На 13% снизились объемы в химической промышленности.

Добыча полезных ископаемых в Удмуртии снизилась на 2,1%. Удмуртстат в последние полгода не раскрывает отдельно показатели по нефти.

В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений произошел спад производства в 1,1 раза.

По итогам первого полугодия предприятия Удмуртии отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг промышленного характера собственными силами на сумму 392 млрд руб. Это почти на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отгрузка по добыче полезных ископаемых сократилась на 38% до 129 млрд руб. По обрабатывающим производствам она увеличилась на 22% до 230 млрд руб.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что динамика индустрии Удмуртии в январе-июне текущего года в значительной степени находилась под влиянием увеличения государственного оборонного заказа, роста спроса на продукцию промышленных предприятий гражданских отраслей на фоне ухода из России западных игроков и расширения числа их клиентов на внутреннем рынке. «Видимое противоречие между ростом промышленного производства и снижением отгрузок обусловлено тем, что тот или иной выпущенный товар может находиться на складе пока его не продадут. Поэтому объемы выпуска и продаж могут не совпадать»,— пояснил господин Хазанов.

По его мнению, во втором полугодии можно ожидать продолжения подъема производства электрического оборудования, благодаря идущим процессам его замены по всей России и восстановления роста добычи полезных ископаемых вследствие улучшения ситуации с их сбытом, в частности, для нужд строительного комплекса.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал полагает, что на примере Удмуртии можно увидеть, как в стране развивается импортозамещение — переход на российское производство. «Как раз рост индекса производства об этом говорит. Тут дело в том, что компании, которые занимаются в Удмуртии производством, просто увидели для себя на рынке освободившиеся ниши, также идет накопление тех инвестиций, которые делались в республике за последние годы, и они тоже начинают приносить свои плоды, потому что инвестиции (капитальные затраты) — это такой процесс, который идет на протяжении длительного времени»,— отметил эксперт.

Михаил Красильников

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