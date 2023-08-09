В Нижнем Тагиле устанавовят детекторы транспортного потока

В Нижнем Тагиле установят детекторы транспортного потока, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Монтаж проводят для оптимизации режима работы светофоров и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Детекторы транспорта определяют интенсивность, пропускную способность, среднюю скорость и плотность транспортного потока. «На основе данных, полученных с оборудования, составляются "тепловые карты" маршрутов транспорта и собираются данные о загруженности автомагистралей»,— пояснил руководитель группы крупных проектов направления интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александр Башмаков.

Работы ведут компании УГМК-Телеком и «Золотой век» на южном и северном подъездах к Нижнему Тагилу.

Кроме того, в этом сезоне детекторы транспортного потока появятся на шести участках ЕКАД. Ранее в Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерациях специалисты установили 49 таких устройств.

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Ева Коршунова