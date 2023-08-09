Суд направил на принудительное лечение орловца, бросившего бутылку с зажигательной смесью в облправительство

Жителя Орловской области Михаила Давыдова, бросившего год назад две бутыли с зажигательной смесью в здание правительства региона, отправили на принудительное лечение. Решение принял Второй Западный окружной военный суд при рассмотрении уголовного дела мужчины о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Фигуранта уголовного дела признали невменяемым.

Напомним, утром 24 августа прошлого года одетый в черное человек бросил в центральный вход здания правительства Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Ему удалось скрыться, работник администрации получил ранение. Региональное управление Следственного комитета России после попытки поджога здания возбудило уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Менее чем через неделю был задержан Михаил Давыдов. 2 сентября его заключили под стражу. Его защита обжаловала арест, но ей было отказано в смягчении меры пресечения.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте