В Нуримановском районе автобус с пенсионерами съехал в кювет

Сегодня днем возле села Красный Ключ в Нуримановском районе автобус ПАЗ «Вектор», который перевозил пенсионеров по программе «Башкирское долголетие», съехал в кювет. Как сообщили в пресс-службах МЧС по Башкирии и Госавтоинспекции республики, водитель автобуса не справился с управлением, сдавая задним ходом. В автобусе находилось 29 пассажиров. В результате аварии погибших и пострадавших нет.

Для вывоза пассажиров в село был направлен резервный автобус.

Администрация Нуримановского района и ООО «Красный ключ» организовали чаепитие для пенсионеров, ставших участниками ДТП, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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