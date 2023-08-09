Поджигателя здания орловского правительства отправили на принудительное лечение

Второй Западный окружной военный суд применил принудительные меры медицинского характера в отношении Михаила Давыдова, который год назад бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Орловской области. Мужчину признали невменяемым.

24 августа прошлого года Михаил Давыдов подъехал к зданию правительства Орловской области на велосипеде и бросил в центральный вход две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание оперативно ликвидировали, при этом один из сотрудников получил ожоги.

По факту происшествия управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи совместно с сотрудниками региональных органов ФСБ и МВД установили и задержали подозреваемого — им оказался 48-летний житель Орловской области Михаил Давыдов, находившийся с 2019 года в федеральном розыске по уголовному делу об отказе от дачи показаний (ст. 308 УК РФ, до трех месяцев ареста).

Михаила Давыдова задержали ночью 31 августа прошлого года в его доме в Болховском районе Орловской области. Через два дня его заключили под стражу. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, отмечая, что обвиняемый не собирается скрываться и не находился в розыске. Однако из-под стражи его не выпустили. Согласно картотеке судебных дел, Михаилу Давыдову в итоге вменили в вину террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Сергей Толмачев, Воронеж