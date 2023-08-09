Территорию рядом со «СКА Ареной» застроят жильем

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга рассмотрела заявку юридических и физических лиц, предлагавших перевести из производственной зоны в жилые земельные участки на южной стороне Благодатной улице в Московском районе города.

Документ опубликован на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга. Общая площадь территории составляет 16,3 га, она находится рядом со «СКА Ареной».

Согласно документу, заявители предлагают в дальнейшем построить на участках 12-14 — этажные жилые комплексы площадью 195 тыс. кв. м. Также рассматривается возможность возвести на территории детский сад на 270 мест и школу на 1150 учеников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ООО «Тандем-Истейт», которой принадлежат склады на Кубинской улице, 84, предложило комиссии по внесению изменений в генплан Санкт-Петербурга перевести участок под складами из производственной зоны в жилую. Компания планирует построить на участке современный жилой квартал.