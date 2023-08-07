«Тандем-Истейт» предложила застроить жильем участок со складами на Кубинской улице

ООО «Тандем-Истейт», которой принадлежат склады на Кубинской улице, 84, предложило комиссии по внесению изменений в генплан Санкт-Петербурга перевести участок под складами из производственной зоны в жилую, сообщила компания «Деловому Петербургу».

Там рассказали, что производственная деятельность на земельном участке сейчас не ведется, а здания и сооружения сдаются в аренду. Компания планирует построить на участке современный жилой квартал и два встроенно-пристроенных детских сада на 100 и 120 мест внутри квартала. Нормативное количество мест в школе «Тандем-Истейт» планирует обеспечить за счет профицита мест (424 места) в школе на Кубинской, 76.

Комиссия рассмотрела заявку около месяца назад, но решение отложили. По словам участников рынка, если власти согласуют застройку, то участок можно будет продать за 4-5 млрд рублей.

ООО «Тандем-Истейт» на 66,7% принадлежит миллиардеру Владимиру Пинчуку, на 3,75% миллиардеру Виктору Игнатьеву. Еще 29,58%, принадлежавшие господину Игнатьеву, в июле этого года были переведены в ЗПИФ по управлением УК «Свиньин и партнеры».

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