На трех угольных предприятиях в Кузбассе планируется сокращение персонала

В аффилированных между собой кемеровских ООО «Кузнецкжелдортранс», ООО «Уголь», ООО «Угольэкспорттрейд» в связи с прекращением хозяйственной деятельностью с 1 июля и наличием задолженности по заработной плате «нужно начать сокращение трудовых коллективов», заявил у себя в телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу и экологии Андрей Панов. Он пояснил, что «работникам предложено получить расчет по мере поступления средств от продажи имущества на счета обществ, но, учитывая, что процедура может затянуться, людям предлагают трудоустройство в стабильные угольные компании Кузбасса». По его данным, в Кузбассе сейчас 4,5 тыс. вакансий в угольной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Как сообщил замгубернатора, решить проблему задолженности по зарплате на этих предприятиях «можно только при продаже имущества либо привлечении инвестора, а на это необходимо время». Как сказано в пресс-релизе ООО «Кузнецкжелдортранс» опубликованном на сайте Прокопьевского муниципального округа, уже началась продажа остатков угля, имущества, товарно-материальных ценностей компании для расчета перед работниками. На совещании с Андреем Пановым 26 июля 2023 года руководство ООО «Кузнецкжелдортранс» сообщило, «что предприятие находится в сложной, кризисной ситуации в связи с задержкой зарплаты, задолженностью перед бюджетом по налогам, арендной плате за землю и прочим долгам», сказано в пресс-релизе. Собственники компании ведут переговоры о привлечении стратегического инвестора с условиями о погашении имеющейся задолженности, в первую очередь перед работниками, заявили в организации.

Заместитель губернатора Андрей Панов заверил, что «органы власти и надзорные органы в сложившейся ситуации не будут оставаться в стороне, возможности выплатить заработную плату работникам частных ООО из бюджета у государства нет, но все, что можно в рамках закона, уже делается: прокуратура и следственный комитет занимаются вопросами по собственнику и имуществу, продажа которого позволит выплатить долги».

В середине июля СУ СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку по фактам задержки зарплаты ООО «Кузнецкжелдортранс», ООО «Угольэкспорттрейд» и ООО «Уголь», которые работают группой. Первое, аффилировано с ООО «Разрез «Трудармейский Южный», добывавшее уголь Прокопьевском районе Кузбасса. В этом году в «Трудармейском Южном», в «Кузнецкжелдортрансе» и «Угольэкспорттрейде» была введена процедура банкротства наблюдения. В начале августа следствие заочно предъявило 51-летнему фактическому директору коммерческой фирмы обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). В связи с тем, что он скрывается от следствия, обвиняемый был объявлен в федеральный розыск.

Игорь Лавренков, Кемерово