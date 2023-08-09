Bloomberg: сеть L`Occitane могут выкупить за $6,5 млрд

Миллиардер Рейнольд Гейгер, председатель правления и крупнейший акционер французского производителя косметики L`Occitane, намерен стать единоличным владельцем компании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, господин Гейгер хочет выкупить все акции, которыми он еще не владеет, по цене 35 гонконгских долларов за каждую, что на 37% выше их рыночной стоимости на момент закрытия торгов вчера, 8 августа. Сейчас компании Рейнольда Гейгера принадлежит более 70% акционерного капитала L`Occitane. Продавца косметики господин Гейгер оценил в $6,5 млрд.

Торговля акциями французского производителя на Гонконгской фондовой бирже была приостановлена в ожидании объявления о готовящейся сделке Рейнольда Гейгера с остальными акционерами. По данным Bloomberg, председатель правления уже привлек необходимые средства для совершения сделки. Переговоры находятся на продвинутой стадии, и о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Кирилл Сарханянц