ТАСС: страны Юго-Восточной Азии заказали у России средства защиты от БПЛА

Несколько стран Юго-Восточной Азии заказали у России комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), испытанные в зоне военной операции на Украине, для защиты от БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. О каких конкретно странах речь, неизвестно.

«Такие комплексы РЭБ, как "Красуха" и "Сапфир", планируется поставить в несколько стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, на российские системы радиоэлектронной борьбы есть заказ в Восточной Европе»,— утверждает собеседник агентства.

Комплекс «Сапфир» используется для защиты объектов от всех типов беспилотников. Цель обнаруживается им на дальности до 30 км, противодействие осуществляется за 5 км и ближе. «Красуха» обнаруживает все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте. Основное предназначение комплекса — прикрытие командных пунктов и промышленных объектов. Один комплекс состоит из двух машин, радиус действия превышает 300 км.

Лаура Кеффер