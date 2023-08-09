Екатеринбургский «Мемориал» в третий раз оштрафовали за дискредитацию российской армии

Ленинский районный суд оштрафовал екатеринбургское общество «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) на 300 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Урал» рассказал глава организации Алексей Мосин. Это уже третий штраф, назначенный обществу по данной статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Алексея Мосина, поводом для составления протокола стала публикация на сайте уральского общества «Мемориал» (внесен в реестр иностранных агентов) под названием «Не идите в армию». «Я к этой организации не имею никакого отношения, я не имею доступа к сайту и не могу там ничего публиковать. Суд наши доводы не услышал, вынес решение, даже не удаляясь в совещательную комнату»,— отметил он.

Екатеринбургский «Мемориал» намерен обжаловать решение суда.

Напомним, в июне общество оштрафовали на 300 тыс. руб. по двум административным протоколам. Тогда причиной для возбуждения дел также стали публикации на сайте уральского «Мемориала». В июле Свердловский областной суд оставил штрафы в силе.

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