Полеты из Перми в Барнаул и Ярославль начнутся в середине августа

Краевой минтранс объявил отбор авиаперевозчиков на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на осуществление региональных воздушных перевозок. Объявление об этом размещено на сайте министерства.
Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»
Согласно документу, субсидии направят на пять маршрутов из Перми: в Минеральные Воды, Нижний Новгород, Махачкалу, Барнаул и Ярославль. Среди новых направлений в этом списке — Барнаул и Ярославль. Рейсы в эти города должны будут выполняться с 16 августа по 31 декабря.
Заявки от авиаперевозчиков принимаются минтрансом до 16 августа. У авиакомпаний, претендующих на получение субсидий, должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, просроченная задолженность по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций.