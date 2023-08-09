Полеты из Перми в Барнаул и Ярославль начнутся в середине августа

Краевой минтранс объявил отбор авиаперевозчиков на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на осуществление региональных воздушных перевозок. Объявление об этом размещено на сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Согласно документу, субсидии направят на пять маршрутов из Перми: в Минеральные Воды, Нижний Новгород, Махачкалу, Барнаул и Ярославль. Среди новых направлений в этом списке — Барнаул и Ярославль. Рейсы в эти города должны будут выполняться с 16 августа по 31 декабря.

Заявки от авиаперевозчиков принимаются минтрансом до 16 августа. У авиакомпаний, претендующих на получение субсидий, должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, просроченная задолженность по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций.