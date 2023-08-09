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обновлено 08:33

Полеты из Перми в Барнаул и Ярославль начнутся в середине августа

Краевой минтранс объявил отбор авиаперевозчиков на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на осуществление региональных воздушных перевозок. Объявление об этом размещено на сайте министерства.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Согласно документу, субсидии направят на пять маршрутов из Перми: в Минеральные Воды, Нижний Новгород, Махачкалу, Барнаул и Ярославль. Среди новых направлений в этом списке — Барнаул и Ярославль. Рейсы в эти города должны будут выполняться с 16 августа по 31 декабря.

Заявки от авиаперевозчиков принимаются минтрансом до 16 августа. У авиакомпаний, претендующих на получение субсидий, должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, просроченная задолженность по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций.

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