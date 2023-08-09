Госдеп: США не принуждают Украину к отказу от мирных переговоров

США не принуждали Украину отказываться от мирных переговоров с Россией, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Так он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, считающей враньем заверения Госдепа в том, что Россия отказалась от диалога по Украине. Она возлагала ответственность на Вашингтон.

«Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так»,— ответил господин Миллер на соответствующий вопрос во время брифинга (цитата по ТАСС).

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае 2023-го господин Зеленский сказал, что ему трудно вести переговоры до вывода российских войск с территории Украины. МИД России заявил, что урегулирование на Украине возможно при прекращении боевых действий.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Философия формулы».

Лаура Кеффер