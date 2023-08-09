Роскачество нашло в курином фарше сальмонеллы и листерии

Роскачество обнаружило сальмонеллы и другие бактерии, в том числе из группы кишечной палочки, в курином фарше на прилавках. У марок «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а у «Троекурово» и «Перекресток» — листерии. Об этом в ведомстве сообщили «РИА Новости».

«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести. На российский "Знак качества" могут претендовать только две торговые марки»,— сообщили в Роскачестве.

Роскачество исследовало 18 торговых марок куриного фарша из десяти регионов. Фарш проверяли по 86 показателям безопасности. Только две марки из всех исследуемых признали высококачественными: «Петелинка» и «Мясницкий ряд». По микробиологическим показателям не соответствует нормам продукция 11 из 18 марок фарша:

В фарше «Азбука вкуса», «Рококо», SPAR, «Перекресток», «Мясновъ», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» — превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов;

В продукции «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинское мясо» — бактерии группы кишечных палочек;

В фарше марок «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» — патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы;

У марок «Троекурово» и «Перекресток» — листерии.

В продукции «Мираторга» Роскачество нашло незаявленную на маркировке клетчатку. В продукции еще трех торговых марок тоже нашли клетчатку, но в этих случаях о ней предупредил производитель. Производители получили информацию Роскачества и начали «корректирующие мероприятия».

Анастасия Ларина