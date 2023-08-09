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Коммерсантъ FM
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В Якутске фиксируют повышенную концентрацию химвеществ в воздухе из-за пожаров

Якутск заволокло дымом от лесных пожаров в Хабаровском крае, Амурской области и Усть-Майском районе. В воздухе фиксируют превышение предельно допустимой концентрации химических веществ. Об этом рассказал замминистра экологии и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

«Задымленность в городе связана с изменением направления ветра. В настоящее время воздушная масса собрала дым от Хабаровских, Амурских и Усть-Майских пожаров. Этот воздух идет по направлению ветра в Якутск и Ленск. Данное явление может продержаться до конца недели»,— сообщил замминистра на брифинге оперативного штаба (цитата по «РИА Новости»).

Роспотребнадзор выявил превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе по трем показателям. За сутки в Якутии потушили пять пожаров на общей площади 168,2 га.. Всего в республике горят 114 лесных пожаров на площади 182 597,7 га.

Анастасия Ларина

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