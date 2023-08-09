16,44 миллиарда рублей составил объем биржевых нетто-продаж населением валюты в июле 2023 года, говорится в «Обзоре финансовых рисков» Банка России. Это первый с марта 2022 года месяц, когда население предпочитало продавать валюту на фоне того, как за месяц курс рубля снизился к доллару США на 2,3% (в июне — на 10,4%). Через крупнейшие банки физлица продали в июле валюты еще на 28 млрд руб., в итоге в целом за месяц объем валютных продаж составил 44,4 млрд руб. Гражданам «уже некомфортно покупать валюту по такому курсу, но и продавать много они еще не готовы». «Можно сказать, что мы начали нащупывать равновесие на валютном рынке»,— предполагают авторы телеграм-канала «Холодный расчет».