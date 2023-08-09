Китай теряет импорт вслед за экспортом

Экспорт Китая в июле 2023 года сократился на 14,5% год к году, до $281,8 млрд, после спада на 12,4% по итогам июня, свидетельствуют данные таможни КНР. Импорт также ускорил падение, сократившись на 12,4%, до $201,2 млрд, после снижения на 6,8% в июне. К предыдущему месяцу падение ввоза оказалось более резким — на 6,3%, тогда как экспортные поставки сократились лишь на 1,2%. В итоге профицит торговли страны сократился на 20,4%, до $80,6 млрд. Данные указывают на ослабление не только внешнего спроса, но и усилившееся давление на внутренний: PMI в промышленности, по версии Caixin, в июле упал до 49,2 пункта — ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от снижения.

В минус ушла торговля почти по всем направлениям — экспорт падал как в США (здесь показатель сократился на 18,6%, до $42,3 млрд), так и в страны Евросоюза (на 8,9%, до $42,4 млрд). Импорт из США при этом просел на 4,7% (до $12 млрд), из стран ЕС — на 1,9% (до $23,3 млрд). Падение отмечалось и в торговле со странами АСЕАН, с Японией, Гонконгом и Южной Кореей. С Тайванем оборот упал почти на четверть. При этом значительный дисбаланс в торговле теперь не устраивает в первую очередь страны ЕС. Так, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис призвал добиться от Китая снижения барьеров для европейского экспорта в рамках стратегического диалога в сентябре на фоне роста объема торгового дефицита до €400 млрд в прошлом году. По словам Домбровскиса, торговые отношения Китая и ЕС разбалансированы, а уровень открытости со стороны КРН не совпадает с уровнем открытости со стороны ЕС.

Торговля с Россией между тем показывает высокие годовые темпы роста и одновременно ускоренно балансируется: суммарно за семь месяцев по отношению к январю—июлю прошлого года поставки в РФ выросли на 73,4%, до $62,5 млрд, экспорт же из России — на 15,1% — до $71,6 млрд. Помесячная статистика, однако, показывает умеренное снижение оборота по сравнению с июнем: импорт сократился с $11,2 млрд до $9,2 млрд, экспорт в РФ, напротив, вырос с $9,6 млрд до $10,3 млрд. Статистика по импорту КНР нефти действительно показывает заметное сокращение ввоза в июле — в тоннах он сократился на 15%. По данным Международного энергетического агентства, поставки российской нефти в Китай в июле сократились с 2,4 млн, до 2,2 млн б/с.

Татьяна Едовина