Сочинскому нацпарку прописали застройку

Ученые и экологи просят Минприроды изменить проект нового положения о Сочинском национальном парке. Эксперты указывают, что документ фактически разрешает застройку 20% нацпарка. По их мнению, охраняемые территории готовят к передаче под горнолыжные курорты. В Минприроды ссылаются на необходимость соблюдения «пятна застройки» и заверяют, что все проекты будут проходить строгую экологическую экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Во вторник экспертный совет по заповедному делу попросил главу Минприроды РФ Александра Козлова доработать проект положения о Сочинском национальном парке. Обращение подписали 27 ученых и экологов. В письме (есть в распоряжении “Ъ”) говорится, что проект «противоречит действующему законодательству РФ и позиции президента РФ, а его реализация приведет также к нарушению международных обязательств России, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия».

Экспертный совет по заповедному делу создан в январе 2023 года. Он объединяет известных ученых и экспертов в области охраны природы. Цель организации — «содействие в совершенствовании» экологического законодательства и «оказание поддержки госорганам в борьбе с его нарушениями».

В конце июля Минприроды опубликовало для общественного обсуждения проект положения о Сочинском национальном парке. Этот документ определяет задачи нацпарка, режим охраны территорий и их функциональное зонирование. Действующее положение было принято в 2013 году и новая версия значительно от него отличается, говорят экологи.

Член экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин обращает внимание, что проект Минприроды разрешает разведку и разработку полезных ископаемых на определенных территориях нацпарка, а также допускает возможность нарушения там почвенного покрова и изменения гидрологического режима. Эти исключения сделаны для «деятельности на земельных участках, осуществляемой правообладателями земельных участков», указывает эколог: «Но такая формулировка бессмысленна, ведь все земельные участки в границах Сочинского национального парка имеют правообладателей». «В указанной формулировке подразумеваются третьи лица, обладающие земельными участками в границах национального парка на праве собственности или ином ограниченном вещном праве,— пояснили “Ъ” в Минприроды.— За исключением ФГБУ "Сочинский национальный парк", у которого земельные участки, не обремененные правами третьих лиц, закреплены на праве постоянного бессрочного пользования».

Также проект разрешает застройку до 40% площади земельных участков в рекреационной зоне и в зоне хозяйственного назначения. Эксперты уверяют, что «в совокупности» такие зоны занимают более половины площади всего нацпарка. «Это значит, что можно будет застроить пятую часть всей территории»,— подсчитали в совете.

Член-корреспондент РАН, профессор Виктор Данилов-Данильян замечает, что в проекте «зоны хозяйственного назначения вплотную придвигаются к особо охраняемым территориям, поэтому никакой буферной зоны между ними не остается». По мнению ученого, это «определенно нанесет ущерб экологическому состоянию местности». Также он указывает, что проект «не исключает возможность строительства дорог, в том числе рассекающих территорию парка пополам». «Такая дорога — инородный элемент для уже сформированной экосистемы,— говорит ученый.— Это приводит к фрагментации территории и является угрозой биоразнообразию и выживанию как растений, так и животных».

Господин Данилов-Данильян уверен, что положения принимаются для застройки нацпарка и развития горнолыжных курортов. «Кавказ уже и так безнадежно перегружен теми, кто ездит на море. А если развивать здесь и горнолыжные курорты, то все кавказские прелести будут уничтожены полчищами туристов и бизнесменов»,— заключает профессор.

«В проекте говорится о возможности проведения сплошных рубок леса в заповедной зоне. Возможность их легализации — это нонсенс для текущего законодательства. Нигде в действующих положениях такого нет»,— рассказывает “Ъ” заслуженный эколог России, бывший сотрудник Минприроды Всеволод Степаницкий. «Начиная с 2007 года нацпарк подвергается масштабному антропогенному прессингу из-за строительства горно-курортной инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи. Но хотя она была девять лет назад, прессинг никуда не исчез,— говорит эксперт.— Вот и в проекте положения можно увидеть интересы горно-курортного бизнеса, но нельзя — попытку сохранить биоразнообразие».

В пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк» не ответили на вопросы “Ъ”. Но заместитель директора нацпарка по науке Борис Туниев «как частное лицо» разделяет опасения экологов: «Если положение пройдет в этой редакции, то на территории нацпарка будет возможно почти все, что и в обычной местности,— стройки, дороги. А охране национального достояния, для которой и создавался Сочинский нацпарк изначально, места уже не останется». Господин Туниев также напомнил, что, «по обновленным данным», на территории Сочинского нацпарка произрастает 126 краснокнижных растений. «А если посчитать животных или опираться не на федеральную Красную книгу, а на региональную, редких видов еще больше,— говорит эксперт.— Как можно на госуровне говорить о сохранении биоразнообразия, а потом предлагать подобные проекты?»

В письме экспертного совета по заповедному делу также отмечается, что проект Минприроды не соответствует «поручению президента разработать предложения по минимизации экологического ущерба при осуществлении работ по расширению зон отдыха в районе Красной Поляны». Поэтому экспертный совет предлагает ведомству «предоставить квалифицированных экспертов для участия в доработке» текста.

Минприроды заявило “Ъ”, что изменения «будут способствовать совершенствованию правового режима, обеспечению более эффективного управления национального парка и использованию его рекреационного потенциала». В ведомстве подтверждают, что «в рекреационной зоне национального парка допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, предназначенных для осуществления туристско-рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также линейных объектов, обеспечивающих функционирование национального парка».

Также ведомство пояснило, почему допускается застройка 40% площади земельных участков в рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения. Параметр максимального процента застройки был определен «исходя из размера пятна застройки земельного участка минимальной площади». А «предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» установлены «с учетом фактического землепользования».

Наконец, ведомство напомнило, что все проекты строительства должны будут пройти через государственную экологическую экспертизу на федеральном уровне. А разрешение на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства будет выдавать само Минприроды.

Полина Ячменникова