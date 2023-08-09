Рейдеры продолжают расплачиваться за захват института

В Санкт-Петербурге суд в порядке гражданского судопроизводства постановил взыскать свыше 280 млн рублей в качестве ущерба государству с четверых фигурантов по делу о планомерном банкротстве Института архитектурно-строительного проектирования (ИАСП). Ранее обвиняемые получили условные сроки за подделку документов о проведении торгов по продаже имущества ИАСП. По версии следствия, все они были членами преступной группы, которая с 2012 по 2014 год работала над увеличением кредиторской задолженности предприятия, а после этого поставила на должность «своего» арбитражного управляющего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге суд в порядке гражданского судопроизводства постановил взыскать свыше 280 млн рублей в качестве ущерба государству с четверых фигурантов по делу о планомерном банкротстве Института архитектурно-строительного проектирования (ИАСП).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Санкт-Петербурге суд в порядке гражданского судопроизводства постановил взыскать свыше 280 млн рублей в качестве ущерба государству с четверых фигурантов по делу о планомерном банкротстве Института архитектурно-строительного проектирования (ИАСП).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил иск Межрегионального территориального управления Росимущества к ранее осужденным на условные сроки Ирине Русаковой, Евгению Гуляеву, Павлу Гуляеву и Владимиру Дукулу о возмещении ущерба государству в размере 285,744 млн рублей. Фигуранты были частью криминальной семерки (вместе с Виталием Кузьминым, Еленой Болбиной и Сергеем Чаиным), которая проходила по уголовному делу о захвате имущества и прав на пользование АО «Институт архитектурно-строительного проектирования» (ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Предприятие, 100% акций которого находится в госсобственности, занималось разработкой проектно-сметной документации для строительства, а также выступало заказчиком на реконструкцию и капремонт. В частности, на его счету были проекты многих торговых центров, включая реконструкцию «Пассажа» и «Гостиного двора». Однако в апреле 2013 года из-за накопившихся долгов по кредитам оно было признано несостоятельным. Подсудимые подали в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве. После того как им удалось добиться в арбитраже нужного решения, конкурсным менеджером (с подачи Елены Болбиной) был назначен Сергей Чаин. Как утверждает следствие, через него злоумышленники дополнительно увеличили долги ИАСП.

Также в материалах дела говорится, что с 2012 по 2014 годы несколько нежилых помещений ИАСП на улице Автовской общей площадью 4237,6 кв. м и стоимостью свыше 231 млн рублей, а также права требования на имеющуюся у института дебиторскую задолженность на сумму более 293 млн рублей были выставлены на электронные торги. Организатором стало ООО «ОСТ», лот был продан через площадку «Арбитат». Имущество удалось реализовать за символические 7,5 млн рублей. Победителем стало ООО «СПб-Риэлти», генеральным директором которого был Владимир Борисов — один из лидеров «бандитского Петербурга» по прозвищу Прапорщик, которое он получил из-за армейского прошлого.

Все указанные фигуранты способствовали тому, что в последний год своей деятельности чистый убыток института составил 17,2 млн рублей. Однако первый банкротный иск поступил еще в 2012 году.

В июне суд приговорил к реальным срокам другую часть семерки: Виталий Кузьмин получил шесть с половиной лет в ИК общего режима, Елене Болбиной и Сергею Чаину дали по пять лет. Также Ленинский райсуд постановил аналогично взыскать с них в солидарном порядке 285,744 млн руб. Что касается Владимира Борисова, то в октябре 2021 года он был задержан в Болгарии и выдан в Россию по запросу Генпрокуратуры РФ. Сейчас подозреваемый в мошенничестве дожидается суда, так как его дело было выделено в отдельное производство.

Андрей Кучеров