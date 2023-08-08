Цены на газ нагрелись на солнце

Цены на газ в Европе поднимаются к уровням конца июля на фоне ожидания новой волны жары в южной части континента на этой и следующей неделе. Тем не менее пока спрос на электроэнергию для кондиционирования не приводит к существенному росту газовой генерации, так как пики в основном покрываются ВИЭ, а общий спрос на энергию остается слабым из-за замедления экономической активности. Пока что снижение цен на газ в течение первого полугодия не привело к восстановлению потребления в Европе даже несмотря на то, что июнь и июль оказались самыми жаркими как минимум c 1940 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eva Manez, Reuters Фото: Eva Manez, Reuters

Стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах выросла 8 августа на 2%, до €31 за 1 MВт•ч ($358 за 1 тыс. кубометров), устремляясь к локальным максимумам конца июля, следует из данных биржи ICE. В середине июля и начале августа цены на газ опускались до €25 за 1 MВт•ч, минимального значения с сентября 2021 года, на фоне высоких запасов в хранилищах. Однако сейчас ожидания более жаркой погоды в южной Европе, которая и так страдает от повышения температуры воздуха и пожаров этим летом, подталкивают цены вверх. В жаркую погоду растет спрос на энергию для кондиционирования, что обычно приводит к росту загрузки газовых электростанций, которые технологически хорошо приспособлены для покрытия пиковых нагрузок.

Согласно данным европейской службы по наблюдению за изменением климата Copernicus, прошедший июль, как и июнь, стали самыми жаркими соответствующими месяцами на планете как минимум с 1940 года, когда стартовали детальные наблюдения.

Июль стал также самым жарким месяцем в целом со средней температурой в 16,95°С, превзойдя предыдущий рекорд июля 2019 года (16,63°С). Тем не менее спрос на газ увеличился весьма умеренно, поскольку основную долю дополнительной выработки в часы пикового потребления в южной Европе взяли на себя солнечные электростанции (СЭС). Так, по данным Ember, в июле 24% выработки электроэнергии в страдающей от жары Испании пришлось на СЭС, тогда как год назад эта доля составляла 16%. В Сицилии, по данным Refinitiv, выработка СЭС в июле удвоилась в годовом выражении и покрыла половину от связанного с жарой дополнительного спроса на мощность (1,3 ГВт).

11 процентов составило падение спроса на газ в Европе в первом полугодии 2023 года

Кроме того, в целом спрос на электроэнергию в Европе находится под давлением из-за низких темпов экономического роста и продолжающегося спада в промышленности. В июле рассчитываемый S&P Global индекс PMI в еврозоне упал до восьмимесячного минимума в 48,6 пункта после 49,9 пункта в июне, сократившись самыми быстрыми темпами со времен локдаунов в 2020 году. В первом полугодии потребление электроэнергии в Европе упало на 7%. При этом из-за роста выработки возобновляемых источников благодаря благоприятным погодным условиям загрузка газовых электростанций сократилась на 18%, а доля в выработке упала до 17% против 44% у возобновляемых источников.

При этом, несмотря на снижение цен на газ, ему не удалось существенно потеснить угольную генерацию, вопреки изначальным ожиданиям аналитиков.

«Вопреки первоначальным ожиданиям, что снизившиеся цены на газ дадут толчок к восстановлению спроса, потребление в Европе (ЕС и Великобритании) снизилось на 11% за первые шесть месяцев 2023 года (или на 27 млрд кубометров),— отмечает Анук Оноре из OEIS.— Это в основном связано с сокращением потребления в электрогенерации, но также в промышленности (на 13%, или 6 млрд кубометров), а также в коммунальном секторе и со стороны населения (на 5%, или 4 млрд кубометров)». Хотя аналитик отмечает, что темпы падения спроса во втором квартале составили 10% и замедлились по сравнению с первым кварталом, именно во втором квартале проявилось снижение потребления в генерации электроэнергии (на этот сегмент пришлось 75% общего падения спроса год к году). Во втором полугодии Анук Оноре ожидает слабого роста спроса на 0,5% в годовом выражении, что позволит снизить темпы сокращения потребления по итогам года до 6%, и то лишь при условии, что в зимние месяцы четвертого квартала погода будет холоднее, чем в прошлом году.

Юрий Барсуков