Рядовая угроза командиру

Как стало известно “Ъ”, до 15 лет заключения грозит астраханцу Рамилю Бимагамбетову, который заключил с Минобороны контракт и отправился на СВО, чтобы отомстить за погибшего в составе ЧВК «Вагнер» отца. Однако вместо операции рядовой оказался в СИЗО по обвинению в насильственных действиях в отношении своего командира в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ). Защита военного полагает, что с врожденным заболеванием, которое невозможно было не заметить, ему вообще не место в армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вместо зоны СВО Рамиль Бимагамбетов оказался в следственном изоляторе

Фото: из личного архива Рамиля Бимагамбетова Вместо зоны СВО Рамиль Бимагамбетов оказался в следственном изоляторе

Фото: из личного архива Рамиля Бимагамбетова

Об уголовном деле в отношении Рамиля Бимагамбетова стало известно из решения Южного окружного военного суда, принятого в открытом заседании. В нем защита рядового обжаловала его арест Новочеркасским гарнизонным военным судом. Адвокат Алексей Иноземцев пытался убедить апелляционную инстанцию, что военный следователь гарнизонного отдела СКР не представил никаких доказательств того, что его подзащитный может скрыться, угрожать свидетелям и потерпевшему или продолжит заниматься преступной деятельностью, если в его отношении ограничиться подпиской о невыезде или оставить в части под наблюдением ее командира.

Апелляционная инстанция, учитывая в том числе тяжесть обвинения, по которому фигуранту грозит от 5 до 15 лет строгого режима, оставила его под стражей.

Преступление, в котором обвиняется военнослужащий, по данным следствия, было совершено на полигоне «Кадамовский» Южного военного округа, расположенном в Ростовской области. На нем командир мотострелкового батальона обучал прибывших из Астраханской области контрактников основам ведения огневого боя на пересеченной местности и в какой-то момент столкнулся с неповиновением со стороны трех военных.

Военные, набранные из одной Астраханской области, как выяснило позже следствие, познакомились во время формирования их подразделения и договорились держаться вместе. Конфликт с командиром затеял один из них, в грубой форме отказавшись идти на занятия. «Мы приехали воевать, а не маршировать»,— заявил он якобы капитану. По версии обвиняемого Бимагамбетова, офицер сказал его товарищу: «Разговаривать с тобой я больше не буду», отвернулся, делая вид, что уходит, а вместо этого ударил подчиненного. Рядовой Бимагамбетов утверждает, что, защищая товарища, лишь слегка обхватил за плечи, пытаясь удержать от дальнейшей агрессии, капитана. Во всяком случае, по данным медосвидетельствования, серьезных травм комбат не получил.

Узнав об инциденте, родственники рядового Бимагамбетова приехали на полигон и объяснили офицеру вспыльчивость молодого человека тем, что в ходе СВО погиб его отец, воевавший в составе ЧВК «Вагнер». После этого Бимагамбетов-младший, работавший на мясокомбинате в Москве, вернулся в Астрахань и подал заявление на службу по контракту в областной военкомат. «Он хотел непосредственно участвовать в боевых действиях, как отец, поэтому записался в гранатометчики»,— сообщил “Ъ” знакомый обвиняемого. Пострадавший капитан, однако, от такого «примирения» отказался.

Представитель рядового считает, что он совершил большую ошибку. «Офицер сам спровоцировал конфликт с подчиненными, но даже в такой ситуации вступать с ним в потасовку они не имели права»,— пояснил он. Теперь защита фигуранта пытается избежать обвинения по особо тяжкой статье УК РФ. «Статус Бимагамбетова не совсем понятен,— сообщил его представитель “Ъ”.— После подписания контракта он стал военнослужащим, однако необходимую в таких случаях медкомиссию так и не прошел. А врачи не могли не заметить, что Рамиль страдает врожденным дефектом лицевой кости, предполагающим освобождение от службы до его устранения».

Если защите удастся доказать ничтожность заключенного с рядовым контракта, неприменимой к нему окажется и статья УК РФ о насилии над командиром. В таком случае, как говорится в недавнем постановлении пленума Верховного суда о преступлениях против военной службы, фигуранта должны обвинить в совершении аналогичного военному гражданского преступления. А поскольку в УК РФ такого нет, ему может грозить, например, гораздо менее тяжкое хулиганство (ст. 213 УК РФ).

Сергей Машкин