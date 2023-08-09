Алкоголь придерживает градус

Производство алкогольной продукции (без пива и сидра) в регионах Сибирского федерального округа в первом полугодии 2023-го сократилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 3,6 млн декалитров. В то же время продажи выросли на 4% относительно аналогичного периода 2022-го. Динамику часть экспертов рынка объясняет перепроизводством алкогольных напитков отечественными производителями в 2022 году на фоне ухода ряда импортных брендов. На динамику могло также повлиять увеличение производства контрафактной продукции. Впрочем, по итогам 2023 года рынок вернется к прошлогодним показателям, считают аналитики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство алкогольной продукции в регионах Сибири в первом полугодии 2023-го сократилось на 16%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Производство алкогольной продукции в регионах Сибири в первом полугодии 2023-го сократилось на 16%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Росалкогольрегулирования (РАР), с января по июнь в регионах Сибирского федерального округа (СФО) сократилось производство алкогольной продукции (без пива и сидра) на 16% — до 3,6 млн декалитров. Наибольший спад произошел в Томской области — на 32%. На долю региона в общей структуре производства в Сибири приходится 12,5%. В Новосибирской области снижение составило 19% (доля 12,5%). На 17% упало производство в Кемеровской области (доля 19%). В Омской области — на 10%, регион занимает наибольшую долю в общей структуре производства алкоголя в СФО — 41%.

По итогам полугодия к показателям шести месяцев прошлого года в Сибири сократилось производство водки (–15%, до 2,8 млн декалитров) и вина (–19%, до 98 тыс. декалитров). При этом розничные продажи алкогольных напитков в Сибири в первом полугодии 2023-го выросли на 4% год к году. Всего было продано 10,3 млн декалитров алкоголя (без пива и сидра). Наибольшая доля продаж (53%) пришлась на спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 9% объема готовой продукции. Эта статистика подтверждает рост именно легальных розничных продаж алкогольной продукции, подчеркивают в РАР.

Разница в динамике может быть следствием изменения в соотношении легальной и нелегальной продукции в структуре потребления, не исключает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «Это можно объяснить тем, что часть качественных зарубежных производителей с рынка ушли из-за санкций, а некоторые оптовики в моменте могли заместить их более доступным контрафактом или теневыми производителями»,— полагает эксперт. По этой причине фиксируется рост розничной продажи, в то время как официальные данные производителей говорят об обратном.

Учет нелегальной продукции — сложный процесс, так как даже сами сети не всегда могут быть в курсе, что имеют дело с контрафактом, отмечает господин Жарский. Впрочем, в общей структуре продаж теневая продукция вряд ли превышает 7–10% и она всегда имеет «плавающий» показатель, отмечает он. «Костяк продаж составляют всегда крупные игроки с большим ассортиментом и своей ценовой политикой, а контрафакт замещает образовавшиеся ниши за счет привлекательных закупочных цен»,— комментирует эксперт.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что разнонаправленные тенденции могут быть следствием перепроизводства алкогольной продукции в прошлом году. Так, по его данным, по итогам 2022 года в России производители на фоне ограничения импорта резко увеличили выпуск. «Во втором и третьем квартале 2022-го был зафиксирован рост производства алкогольной продукции, а уже в четвертом оно упало на 10%. Однако это несопоставимые сравнения неравнозначных периодов. Производство 2021 года равно этому же периоду 2022-го. Потребление алкоголя растет — в период кризиса это ожидаемая реакция»,— считает эксперт.

По данным отчета FinExpertiza, в 2022 году потребление крепкого спиртного — водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов — в России составило 6,8 л на человека, что на 7,5% больше, чем годом ранее. При этом потребление вина снизилось на 5,5% (до 6,2 л), а пива — не изменилось (52,2 л). В то же время, по данным компании «Эвотор», в январе 2023-го в несетевой рознице водка и коньяк за год подорожали на 12%, в то время как красное вино на 27%, а белое на 28%. Это говорит о замещении дорогого алкоголя на более дешевый, считают эксперты компании.

По итогам всего 2023 года объем производства будет не меньше, чем год назад, считает господин Дробиз. «Предположу, что будет умеренный рост производства во втором полугодии, то есть часть отыгранных позиций официальные производители вполне могут восстановить»,— считает он.

Лолита Белова