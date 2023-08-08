«Яндекс Такси» заявил, что не передает ФСБ данные о зарубежных пользователях

Пресс-служба «Яндекс Такси» прокомментировала ТАСС решение Финляндии запретить финской версии сервиса (Yango) передавать данные пользователей в Россию. В «Яндекс Такси» заявили, что российские правоохранительные органы не имеют доступа к данным зарубежных пользователей.

«Российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису. Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран»,— сообщила пресс-служба.

В «Яндекс Такси» заявили, что большинство высоконагруженных онлайн-сервисов хранят личные данные пользователей в зашифрованном виде в разных дата-центрах. Пресс-служба подчеркнула, что расположение этих данных не зависит от страны, в которой работает сервис.

Ранее сегодня, 8 августа, уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус запретила передавать в Россию данные пользователей службы такси Yango («дочка» «Яндекса»). Запрет будет действовать с 1 сентября до 30 ноября.

По данным управления защиты данных Финляндии, нидерландская Ridetech International B.V. занимается сбором и обработкой персональных данных для Yango. Утверждается, что сервис передает данные пользователей в Россию, где, согласно законодательству, агрегаторы должны предоставлять ФСБ круглосуточный доступ к информации о заказах.

Yango — международный бренд российского сервиса заказа такси «Яндекс Такси». Он работает в 17 странах в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Эрдни Кагалтынов