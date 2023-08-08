Финляндия запретила «дочке» «Яндекса» передавать данные клиентов такси в Россию

Данные пользователей службы такси Yango («дочка» «Яндекса») запретили передавать из Финляндии в Россию. Решение приняла уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус, сообщила пресс-служба ее офиса.

«Уполномоченный считает, что Yango не может обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законодательством ЕС, особенно после законодательной реформы в России. В связи с этим необходимо принятие решения о приостановке передачи и запрете обработки персональных данных»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС). Запрет будет действовать с 1 сентября до 30 ноября.

По данным управления защиты данных Финляндии, нидерландская Ridetech International B.V. занимается сбором и обработкой персональных данных для Yango. Сервис передает данные пользователей в Россию, где, согласно законодательству, агрегаторы должны предоставлять ФСБ круглосуточный доступ к информации о заказах.

Yango — международный бренд российского сервиса по заказу такси «Яндекс. Go». Он работает в 17 странах в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Олеся Павленко