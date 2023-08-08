BMW представила удлиненную версию моделей 5 Series и i5

Компания BMW представила новую модификацию седана 5 Series последнего поколения и электромобиля i5 — обе модели получили удлиненную версию, которая будет эксклюзивной для рынка Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удлиненная BMW i5 для Китая

Фото: BMW Удлиненная BMW i5 для Китая

Фото: BMW

Оба автомобиля получили переработанную заднюю часть кузова — увеличена колесная база, что позволило сделать более просторным салон. Удлинение автомобиля потребовало изменения задних дверей, панелей днища и крыша.

Особенностью удлиненных BMW стала опциональная система BMW Theatre Screen — интегрированный в крышу откидной 31,3-дюймовый изогнутный 8K-дисплей с поддержкой 5G. Ранее этот комплекс предлагался только для флагманской BMW 7 Series.

Продажи удлиненных BMW 5 Series и BMW i5 в Китае начнутся до конца 2023 года. Выпуск обеих моделей будет налажен на совместном предприятии BMW Brilliance. Напомним, премьера последнего поколения 5 Series и нового i5 состоялась весной 2023 года.

Максим Вершинин

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