BMW показала электрический седан i5

Компания BMW показала новый электромобиль — седан i5 вошел в линейку моделей нового поколения семейства 5 Series.

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По дизайн и доступному оснащению новинка повторяет новую BMW 5 Series с двигателями внутреннего сгорания, а отличается только силовой установкой. Базовая версия BMW i5 eDrive40 имеет 340-сильный мотор, установленный на задней оси, и задний привод, а флагманская модификация BMW i5 M60 xDrive имеет 601-сильную двухмоторную (261 л.с. передний электромотор и 340 л.с. — задний) силовую установку и полный привод.

Электромобиль получил 400-вольтовую бортовую электросистему и батарею на 81,2 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода без подзарядки до 497 км у i5 eDrive40 и до 455 км у i5 M60 xDrive. В особо экономичном режиме Max Range, отключающим лишние потребители энергии, автономность можно увеличить на четверть от заявленных показателей. Поддерживаются зарядки переменного тока мощностью до 22 кВт и постоянного тока до 205 кВт. Особенностью новинки стала функция Plug & Charge, которая запоминает необходимые данные для подключения к разным зарядным терминалам.

Продажи BMW i5 начнутся на европейском рынке в октябре 2023 года. На 2024 год запланирована премьера электрического универсала BMW i5 Touring.

Максим Вершинин

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