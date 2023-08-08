Возможности для новых бизнесов с низким порогом входа

В конце июня правительство приняло Стратегию развития беспилотной авиации, касающуюся прежде всего гражданских беспилотных авиационных систем (БАС). К осени Минпромторг планирует разработать соответствующий нацпроект, нацеленный на увеличение российского рынка беспилотников и оказываемых с их помощью услуг с 50 млрд руб. в 2023 году до 1 трлн руб. в 2030 году. Рассказываем, что это за рынок и как стратегия поможет ему увеличиться в 20 раз за шесть с половиной лет.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) прочно заняли свою нишу в гражданской авиации только в 2010-х годах. Произошло это благодаря бурному развитию микроэлектроники, прежде всего китайской. Это очень молодая отрасль, которая тем не менее успела занять серьезные позиции в области геодезии и маркшейдерии, видеосъемок для строительства и кино, химобработки сельскохозяйственных растений пестицидами и гербицидами растений, доставки почты и посылок в труднодоступные районы, мониторинга нефтепроводов и ЛЭП.

Как устроены беспилотники

По конструкции БПЛА подразделяются на устройства самолетного типа (то есть с крылом, создающим подъемную силу), мультикоптерные (мультироторные) системы, построенные на схеме из двух и более винтов, однороторные — беспилотные вертолеты, беспилотные аэростаты и различные гибридные системы, наподобие конвертопланов.

Наиболее распространенным типом беспилотников являются мультироторные БПЛА (например, квадрокоптеры), которые используются как профессионалами, так и любителями. Такой дрон представляет собой летающую платформу с 3, 4, 6, 8, 12 бесколлекторными двигателями с пропеллерами. В полете он может зависать на одном месте. Его недостатки — это ограниченное время полета, небольшие грузоподъемность и скорость. Мультироторные дроны не подходят для крупномасштабных проектов, таких как аэрофотосъемка больших площадей. Большая часть из них способна летать лишь 20–30 минут с минимальной полезной нагрузкой, такой как видеокамера.

Для длительных полетов используются БАС с неподвижным крылом (самолетного типа). Они двигаются по заданной траектории до тех пор, пока позволяет энергия. Среднее время полета таких БАС — два-три часа. БАС с газовым (например, водородным) или бензиновым двигателем могут летать свыше 16 часов. Благодаря этому БАС самолетного типа идеально подходят для дальних операций, будь то картографирование или наблюдение. Однако они весьма дороги и требуют специальных условий для запуска: взлетно-посадочная полоса, катапульта, парашют или сеть.

Однороторный БАС — беспилотный вертолет — очень похож по конструкции на настоящий. Он снабжен большим ведущим винтом плюс небольшим по размеру винтом на хвосте, чтобы контролировать курс. Они гораздо эффективнее, чем многороторные версии, поскольку имеют более продолжительное время полета и могут приводиться в действие двигателями внутреннего сгорания. Однако они более дороги в эксплуатации.

Гибридные БАС, они же конвертопланы, сочетают в себе преимущества моделей с неподвижным крылом (продолжительное время полета) и мультироторов (возможность парения).

Где используются беспилотники

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Как отмечается в стратегии, на сегодняшний день лидирующими отраслями в мире по объему заказанных услуг с применением БАС являются энергетический сектор (14%), строительство (12%) и сельское хозяйство (9%). Самыми популярными видами работ, осуществляемыми с помощью БАС, являются работы в области геодезии и картографии (34%), патрулирование объектов (25%), воздушные съемки (10%). На рынке беспилотной авиации в 2022 году доминировали США и Китай. США были первыми в сегменте оказания услуг с помощью БАС, в то время как Китай являлся мировым лидером в сегменте их производства (более 80% произведенных в мире БАС приходится на КНР).

Законодательство об использовании беспилотников

Законодательство РФ предполагает строгое регулирование полетов БПЛА: аппараты тяжелее 150 г нужно регистрировать в специальном реестре Росавиации, в ряде регионов (например, в Москве и Петербурге) также необходимо получить разрешение местных служб безопасности. А после атаки дронов на Кремль в начале мая в более чем 80 регионов РФ был введен временный тотальный запрет на полеты дронов, за исключением принадлежащих госорганам и силовым структурам. Запрет касается всех гражданских сфер: это мониторинг инженерных сооружений, линий электропередачи, нефтепроводов, экологический мониторинг и даже съемка свадеб с квадрокоптеров.

Несмотря на такие строгие ограничения, Минпромторг планирует бурное развитие отрасли гражданской беспилотной авиации. Для этого ведомство разрабатывает специальный нацпроект, который, как ожидается, появится к осени этого года. В его рамках будет система мер поддержки эксплуатантов, среди которых: предоставление скидки на приобретение БАС, субсидии для возмещения затрат на летный час, субсидии на тематические НИОКР, адаптация грантовой программы обратного инжиниринга комплектующих изделий для БАС и другие.

Для сравнения гендиректор компании «Авиакон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян приводит ситуацию в Китае глазами своего коллеги, выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана, который сейчас возглавляет в КНР компанию по производству БПЛА: «Небо в Китае закрыто. Однако правительство страны принципиально поддерживает развитие беспилотной авиации и передало права развития региональным властям в рамках развития авиационных кластеров, которые есть по одному-двум в каждом регионе. В Китае, как и в России, основной бюджет идет на военные беспилотники, однако огромное значение придается гражданским программам, которые переданы на откуп частным компаниям. В семи регионах созданы экспериментальные программы развития беспилотных перевозок. Созданы упрощенные условия получения разрешений на полеты. Государство аккуратно относится к развитию гражданских программ. В частности, поддерживается программа развития летающих автомобилей. Однако государство напрямую не вкладывает средства в программы создания гражданских беспилотных систем, оставляя это частным компаниям. Китай давно не копирует, они проектируют свои машины во всех возможных классах. Здесь просто бум развития беспилотной авиации, как и робототехники вообще! Китайцы мыслят очень нестандартно и в конце концов возьмут количеством, умноженным на старания».

Чтобы поддержать гражданские БАС в России, Минпромторг планирует ввести балльную систему оценки степени локализации БАС, допущенных к госзакупкам. Принципиальным требованием для признания БПЛА произведенным в России станет установка на нем отечественного ПО. Однако бурного роста гражданской беспилотной авиации ждут не все игроки. «При благоприятном нормативном фоне отрасль беспилотной авиации выживет, и объем гражданского беспилотного рынка будет не меньше, чем в прошлом году. Говорить про бурный рост можно только тогда, когда будут сняты нормативные барьеры»,— отмечает замгендиректора по стратегическим проектам одной из крупнейших компаний, производящих БПЛА, ГК «Геоскан», Андрей Грудев.

Как стратегия поможет развитию БАС в России

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Большинство опрошенных экспертов позитивно оценивают принятие Стратегии развития беспилотной авиации. «Данная стратегия — часть тренда по автоматизации труда, благодаря которому появится больше возможностей создавать новые бизнесы с низким порогом входа. Считаю, что наше общество открыто к такому способу роботизации, который положительно скажется на ускорении роста ВВП и ВРП. Наши контрактные компании могут помочь решить вопросы и электронной компонентной базы для систем управления, и навигации, и эффективных источников энергии на основе литий-ионных и водородных технологий, и композитного производства. В каждом из этих направлений мы развиваем свои стартапы. Поэтому наш контрактный производитель TEN Group уже оказывает услуги по производству и сборке БПЛА для сторонних компаний в режиме одного окна»,— отмечает Олег Лысак, генеральный директор группы «ТехноСпарк».

Сергей Васильев, соучредитель ООО ЛМТ («Летающие машины Тюринга»), тоже считает, что стратегия существенно поддержит новую отрасль: «Это касается и стимулирования спроса на использование БАС, и объемов серийного производства российских беспилотных воздушных судов, доля которых должна составить около 80% к 2035 году, и формирования специализированной системы сертификации БАС, и развития инфраструктуры для использования беспилотников, и наконец-то разработки учебных программ и курсов по беспилотникам, а также их внедрение в общие программы вузов».

Полина Юдина