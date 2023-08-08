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Коммерсантъ FM
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Россияне в июне впервые одновременно сократили все валютные средства

Россияне в июне впервые одновременно сократили все валютные средства: наличные, на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

По подсчетам агентства, россияне держали в иностранной валюте накопления на $218 млрд, что меньше на 1% по сравнению с маем. Впервые с апреля 2022 года снизился объем средств на счетах за границей — на 0,9%, до $73 млрд. Депозиты в иностранной валюте в российских банках сокращаются двенадцатый месяц подряд — в этот раз на 2,5%, до $45,3 млрд.

Валютные сбережения в наличной валюте уменьшились на 0,2%, до $96,6 млрд. Денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте снизились на 9,5%, до $2,9 млрд.

По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2023 года объем наличной иностранной валюты у населения сократился на 17,8 млрд руб. В сохраняющихся валютных сбережениях большая часть по-прежнему приходится на доллары и евро, тогда как доля дружественных валют занимает всего 13% остатков на счетах и депозитах.

Подробности — в материале «Ъ» «Население сдает валюту».

Лаура Кеффер

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