Проезд в общественном транспорте Удмуртии подорожает до 31 рубля с 21 августа

В Удмуртии плата за проезд в общественном транспорте, работающем по муниципальным маршрутам, вырастет до 31 руб. Стоимость проезда увеличится с 21 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Отмечается, что компании-перевозчики выразили намерение установить для безналичной оплаты стоимость в 30 руб. Пассажиры, которым была предоставлена социальная поддержка на проезд в общественном транспорте, продолжат ее получать.

Причиной рост цен называют повышение тарифа на электроэнергию, а также высокую степень износа инфраструктуры и необходимость ее капитального ремонта. Предприятия также планируют увеличить размер заработной платы сотрудников.

Напомним, в Ижевске стоимость оплаты проезда в общественном транспорте увеличивалась в январе этого года. Тогда предельный тариф установили в размере 29 руб.