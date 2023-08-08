Нижегородский студент предложил ввести авторские права на произведения нейросети

Предложение студента Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского Александр Кусакина ввести регулирование авторских прав на созданные с помощью нейростей произведения науки, литературы и искусства, может получить форму законодательной инициативы. По словам зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Ирины Рукавишниковой, проект нижегородца стал победителем Всероссийского цифрового конкурса профессиональной подготовки молодых специалистов номинации «Законодательная инициатива».

«Студент из Нижнего Новгорода предложил ввести в Гражданский кодекс РФ понятие "произведение науки, литературы и искусства, созданное техническими средствами", а также установить специальное регулирование для прав на такие произведения. Мы вместе с членами жюри отобрали его работу, потому что она актуальная, максимально приближена к действительности и в перспективе может стать законопроектом»,— сообщила сенатор (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Рукавишниковой, в ближайшее проект нижегородского студента будет представлен в Совете Федерации.

Андрей Репин