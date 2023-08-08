Житель Темрюка приговорен к пяти годам за кардинг и финансирование ФБК

Темрюкский райсуд Краснодарского края признал местного жителя Андрея Коваленко виновным в создании вредоносных компьютерных программ, незаконном обороте платежей по банковским картам (кардинг), а также в финансировании организации ФБК (включена Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и запрещена в России), сообщает Объединенная пресс-служба судов края. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с выплатой штрафа в сумме 400 тыс. руб.

Противоправную деятельность Андрея Коваленко выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Как выяснилось в ходе расследования, молодой человек участвовал в криминальной схеме незаконных списаний средств с банковских карт иностранных граждан, жителей Западной Европы, а также Северной и Южной Америки.

По данным следствия, Андрей Коваленко находил в интернете сообщников — «трафферов», пересылал им вредоносные файлы, которые те под видом рассылок электронной почты должны были распространить на компьютеры граждан иностранных государств. За заражение 1 тыс. компьютеров каждый «траффер» должен был получить $250.

После внедрения вредоносной программы Коваленко получал доступ к информации пользователей, которую он использовал для осуществления покупок товаров в интернет-магазинах Bay, Walmart, Amazon. Оплата за покупки списывалась с карт граждан, чьи данные были украдены злоумышленником.

Кроме того, суд установил, что Андрей Коваленко перечислял средства организации ФБК, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Анна Перова, Краснодар