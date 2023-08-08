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Коммерсантъ FM
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Суд в ХМАО оправдал двух последователей организации «Свидетели Иеговы»

В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) суд оправдал двух последователей организации «Свидетели Иеговы» (в РФ признана экстремистской и запрещена). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура запрашивала для Ивана Сорокина девять лет колонии, а для Андрея Жукова — восемь с половиной. Уголовное дело в отношении них было возбуждено летом 2020 года. Их обвиняли в организации деятельности экстремистской группы и вовлечении в нее (ч. 1 ст. 282.2, ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ). Подсудимые вину не признали.

«Приговором суда оба подсудимых были оправданы по предъявленным им обвинениям в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. За ними было признано право на реабилитацию»,— сказано в сообщении. Мужчины будут находиться под подпиской о невыезде, которая будет отменена после вступления приговора в законную силу.

В ноябре 2021 года суд Владивостока оправдал Дмитрия Бармакина, который также обвинялся в организации экстремистского сообщества по делу свидетелей Иеговы. В апреле 2023 года его приговорили к восьми годам колонии.

Также в ноябре 2021 года суд Псковской области отменил приговор Алексею Хабарову, который ранее был признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Тогда Верховный суд РФ разъяснил: одно лишь участие свидетелей Иеговы в религиозных обрядах не означает экстремизма.

«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, основанная в США в 1870-х годах. До 1931 года называлась «Исследователи Библии». Последователи движения считают, что «свидетельствуют» окружающим людям о боге Иегове (вариант транскрипции одного из имен бога). Иеговисты отрицают большинство христианских догматов, в том числе сотворение мира, бессмертие души и учение о Троице.

Верховный суд РФ решением от апреля 2017 года в связи с ведением экстремистской деятельности признал религиозную организацию «Управленческий Центр свидетелей Иеговы в России» и местные религиозные организации экстремистскими и запретил на территории России.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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