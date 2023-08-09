Шотландская симфония, корейский лауреат

В Зальцбурге прошел конкурс молодых дирижеров имени Герберта фон Караяна. Победителем стал 29-летний кореец, бывший ассистент Саймона Рэттла Юн Хан Кёль. На конкурсных концертах побывал Алексей Мокроусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 29-летний Юн Хан Кёль стал первым корейцем, выигравшим зальцбургский дирижерский конкурс

Фото: Marco Borrelli / SF 29-летний Юн Хан Кёль стал первым корейцем, выигравшим зальцбургский дирижерский конкурс

Фото: Marco Borrelli / SF

Спонсоры приходят и уходят, а фестивали остаются. Когда-то конкурс молодых дирижеров в рамках Зальцбургского фестиваля назывался в честь фирмы Nestle, но после ее исчезновения из списка меценатов и необходимой передышки конкурс получил — теперь уже, видимо, навсегда — имя Герберта фон Караяна. Конкурс проводится не каждый год, как раньше, а раз в два года, и во многом это вынужденное решение: такого количества перспективных дирижеров, чтобы хватило на все конкурсы в мире, просто не найти. Неслучайно и нынешние финалисты уже получали награды на других конкурсах.

Всего заявилось 323 участника 54 национальностей. Сначала жюри определило восемь полуфиналистов (две полуфиналистки и шесть полуфиналистов, уточнял пресс-релиз в рамках политкорректности), весной выбрали трех финалистов. Руководит жюри Манфред Хонек, главный дирижер Питсбургского симфонического оркестра, среди других судей — бывший художественный руководитель Берлинского симфонического оркестра Памела Розенберг, бывший коммерческий директор Кливлендского оркестра Гэри Хэнсон и интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер.

Все финалисты не первый год на подиуме. Австриец Тобиас Вегерер получил в прошлом сезоне приглашение стать «дирижером-резидентом» венской Фольксопер — появилась теперь такая форма работы с молодыми талантами. Театром теперь руководит Лотта де Бер (см. “Ъ” от 26 июля), Вегерер дирижирует там не только операми и балетами, но и опереттами и мюзиклами. Программу он составил из жизнеутверждающих композиций от впечатляющих «Танцев из Галанты» Кодая и «Полифонического танго» Шнитке до Третьей симфонии Шуберта. В концерте обязательна ария в исполнении участника летней программы Young Singers Project. Кубино-колумбийский тенор Энтони Леон исполнил концертную сцену Моцарта «Misero! O sogno… Aura, che intorno spiri» — изящно, но Вегерер, кажется, не до конца освоился с акустикой Большого зала Моцартеума, где проходил конкурс. Дирижирует он точно, но порой излишне акцентированно — полная противоположность белорусскому дирижеру Виталию Алексеёнку с его глубоко романтической манерой. Алексеёнок, в свою очередь, усложнил себе конкурсную задачу неочевидным решением. Сначала прозвучали «Эпитафия» для двух скрипок и камерного оркестра Ольги Подгаецкой (версия 2022 года) и вставная ария Моцарта для оперы Висенте Мартина-и-Солера «Скряга с добрым сердцем» — здесь блеснула украинская сопрано Дарья Колисан. А вот Вторую симфонию Бетховена и «Тихую музыку» для струнного оркестра Валентина Сильвестрова Алексеёнок исполнял вперемешку: часть из Бетховена, следом из Сильвестрова, затем вновь Бетховен, причем нельзя сказать, что получалось неубедительно. В финале же дирижер так воодушевился, что после заключительного аккорда симфонии стал кланяться публике и благодарить оркестр. Потом вспомнил о недоигранном Сильвестрове и исполнил последнюю часть словно на бис. Возможно, это смазало впечатление жюри от яркой в целом работы.

В итоге главный приз достался южнокорейскому дирижеру и композитору Юн Хан Кёлю. Он тоже не новичок в профессии: и фестиваль Менухина в Гштаде выиграл, и ассистентом Саймона Рэттла во время европейского турне оркестра Баварского радио был, и успел поработать главным дирижером театра и оркестра в Нойбранденбурге. Он показал, что может весело-задиристо, как Вегерер,— впрочем, увертюру к «Севильскому цирюльнику» Россини трудно исполнять иначе; может лирически-проникновенно, как Алексеёнок,— так прозвучала очередная ария Моцарта (сопрано Лилит Давтян участвовала в молодежной программе Большого театра) и пьеса современного корейского композитора Шин Донгуна. А вот «Шотландская симфония» Мендельсона была уже похожа на самого Юн Хан Кёля: с внутренним пространством, проработкой деталей и плотностью музыкальной ткани.

Победитель получил €15 тыс. призовых и право выступить с Симфоническим оркестром Венского радио на фестивале следующего года. Запись концерта будет издана на компакт-диске. Но главное — международное признание и последующее трудоустройство. Так, лауреат 2011 года Айнарс Рубикис возглавлял «Комише опер» в Берлине — когда-то он руководил Новосибирским оперным театром, пока не разгорелся скандал с «Тангейзером». Победитель 2015 года итальянец Лоренцо Виотти теперь руководит Голландской национальной оперой, а немец Давид Афхам (2010) — национальным оркестром и хором Испании. Максим Паскаль же, победивший в 2014 году, выступает на крупнейших сценах мира, от Парижской оперы и «Ла Скала» до театров Германии, Японии и Южной Америки. Нередкий гость он и на Зальцбургском фестивале — в прошлом году событием стало его исполнение с оркестром SWR оратории Онеггера «Жанна д`Арк», в этом он стал дирижером-постановщиком «Греческих пассионов» Богуслава Мартину. После первых репетиций музыканты Венского филармонического оркестра его очень хвалят.

Есть уже назначение и у Виталия Алексеёнка: за месяц до зальцбургского конкурса объявили, что он станет главным дирижером Немецкой оперы на Рейне с площадками в Дюссельдорфе и Дуйсбурге. Вот так бывает — конкурс не выиграл, а награду получил заранее.