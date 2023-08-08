Двое работников БСК получили ожоги после взрыва в цеху

Вечером 7 августа в цеху АО «Башкирская содовая компания» по производству поливинилхлорида на Технической улице в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщил на оперативном совещании в администрации Стерлитамака начальник 14-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС по Башкирии Вячеслав Ефремов, цех находится на капремонте, во время работ взорвался винилхлорид.

Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, они поступили в реанимационное отделение городской больницы №1. 52-летнюю женщину госпитализировали с ожогами лица, рук и ног второй и третьей степени (площадь ожогов 49% тела). 51-летний мужчина также получил ожоги лица, шеи, рук и ног второй и третьей степени (30%).

Заместитель главы Стерлитамака Артур Гафаров попросил главврача больницы №1 Ильшата Яппарова взять лечение пострадавших под личный контроль и ежедневно докладывать об их состоянии.

Влада Шипилова

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