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Задержан советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель

Игорь Эдель, советник губернатора Ульяновской области Алексея Русских, во вторник утром задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере от московской строительной организации. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. Данную информацию подтвердил и другой источник, близкий к правоохранительным органам.

По данным источников, операцию по задержанию проводили сотрудники ГСУ СКР. Силовики региона ситуацию не комментируют.

Одновременно с Игорем Эделем был задержан его помощник Дмитрий Смирнов. В это же утро в Димитровграде был задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков, собеседники «Ъ» отмечают, что задержание Андрея Большакова проходило в рамках той же спецоперации. Всего в рамках этой спецоперации было задержано около 10 человек, сообщает собеседник.

Член КПРФ Игорь Эдель был назначен на пост заместителя губернатора Ульяновской области в июле 2021 года, а в январе 2022 года — на пост первого заместителя губернатора. В обязанности господина Эделя входила координация работы администрации губернатора и облправительства, он курировал ход реализации нацпроектов, масштабные строительные проекты, проблемные вопросы градостроительства и транспорта, а также исполнял персональные поручения губернатора по наиболее сложным ¬задачам. В мае этого года Игорь Эдель покинул пост первого заместителя губернатора в связи с ликвидацией должности «в рамках оптимизации штата». Он перешел на должность советника губернатора и продолжал заниматься прежним кругом задач. По неофициальной информации, переход мог быть связан с тем, что уже тогда господин Эдель попал под пристальное внимание силовиков.

Сергей Титов, Ульяновск

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