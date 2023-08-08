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У половины жителей СЗФО выросли расходы на борьбу со стрессом

У жителей Северо-Западного федерального округа увеличились расходы на преодоление стресса и психологов, следует из исследования, проведенного совместно аналитиками HH.ru и экспертами психологической платформы Alter.

По данным опроса, 49% трудоустроенных жителей северо-запада России стали тратить больше денег по сравнению с 2022 годом на психологов и психологическую помощь. У 41% респондентов траты остались на прежнем уровне, а у 4% даже снизились. 6% опрошенных заявили, что не испытывали стресс в этом году.

Кроме того, выяснилось, что жители СЗФО стали тратить на борьбу со стрессом денег больше, чем другие россияне. Больше всего выросли расходы у работников маркетинговой сферы (52% заявили о росте затрат), у кадровых и HR-специлистов (48%), и у работников сферы стратегии и консалтинга (44%).

80% респондентов заявили, что работодатель не оказывает им меры психологической поддержки. У оставшихся 20% такая поддержка есть, например, у 4% работодатель проводить мероприятие по теме психологического здоровья, у 2% есть корпоративный психолог, у 2% услуги психолога входят в ДСМ, и еще у 2% есть горячая линия психологической поддержки. У 12% опрошенных компания-работодатель сотрудничает с сервисом психологической помощи. Интересно, что компании СЗФО в этом отношении прогрессивнее других, в среднем по России работодатели сотрудничают с сервисами психологической поддержки только в 2% случаев.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», спрос на психологическую помощь со стороны сотрудников компаний растет с начала пандемии COVID-19. При этом российские работодатели готовы инвестировать в стабильное психологическое состояние своих сотрудников, ведь оно влияет на результаты трудовой деятельности.

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