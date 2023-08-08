В Свердловской области пропала мать с пятилетней дочкой

В Первоуральске (Свердловская область) пропали 43-летняя Ирина Турцакова и ее 5-летняя дочь. В последний раз супруг и старшие дети видели их 6 августа. Сейчас поисками женщины и ребенка занимаются полиция и инспекторы по делам несовершеннолетних, рассказал «Ъ» глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что женщина уже не первый раз уходит из дома. Кроме того, ранее ее привлекали к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей»). В полиции предполагают, что мать могла уйти к новому знакомому, с которым познакомилась в больнице.

«Ирина, уходя из квартиры с ребенком, взяла свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении малышки. А в конце июля женщина лечилась в одной из местных клиник, откуда недавно выписалась. По предварительным сведениям, она там познакомилась с мужчиной, который также на днях покинул медучреждение»,— подчеркнул полковник Горелых.

Он добавил, что сейчас полиция занимается подтверждением этой информации.

Илья Смирнов, Екатеринбург