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Медведев: Россия добьется мира на своих условиях, как это было в 2008 году

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в годовщину начала «пятидневной войны» опубликовал пост в Telegram-канале, в котором провел аналогию между участием России в грузино-южноосетинском конфликте и российской военной операцией на Украине. Именно Дмитрий Медведев, занимавший в 2008 году пост президента России, 8 августа объявил о начале операции по принуждению к миру в зоне южноосетинского конфликта.

«За спиной недоумка Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. — "Ъ") стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши вооруженные силы защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии»,— написал он.

По мнению Дмитрия Медведева, в 2008 году «США и их вассалам явно не хватило опыта». Однако теперь, считает замглавы Совбеза РФ, «они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли».

«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях»,— добавил он.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. 8 августа 2008 года он отдал приказ ввести на территорию отделившейся Южной Осетии войска. В ответ Россия провела военную операцию против Грузии, которая продлилась пять дней.

Милена Костерева

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Пятидневная война: лучшие фотографии “Ъ”

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Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России в селе Джава Южной Осетии

Военная техника 58-й армии России в селе Джава Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Местные жители во дворе своих разрушенных домов в городе Гори на востоке Грузии

Местные жители во дворе своих разрушенных домов в городе Гори на востоке Грузии

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали при въезде в город Цхинвал

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали при въезде в город Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна автомашин с беженцами при выезде из города Цхинвал

Колонна автомашин с беженцами при выезде из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Житель Цхинвала у сгоревшего грузинского танка

Житель Цхинвала у сгоревшего грузинского танка

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Эвакуация мирных жителей из города Цхинвал

Эвакуация мирных жителей из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Разрушенные жилые дома в Гори

Разрушенные жилые дома в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника армии Южной Осетии

Военная техника армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Тушение горящего дома после бомбардировки в городе Цхинвал

Тушение горящего дома после бомбардировки в городе Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Жители Гори покидают свои разрушенные дома

Жители Гори покидают свои разрушенные дома

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника грузинской армии на улицах Гори

Военная техника грузинской армии на улицах Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Грузии Михаил Саакашвили (в центре) во время воздушной тревоги в Гори

Президент Грузии Михаил Саакашвили (в центре) во время воздушной тревоги в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Молодая женщина с ребенком в автобусе покидают город

Молодая женщина с ребенком в автобусе покидают город

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна военной техники армии России

Колонна военной техники армии России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащий на танке

Военнослужащий на танке

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдаты армии Южной Осетии

Солдаты армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдат российских миротворческих сил в Южной Осетии у сгоревшей боевой машины пехоты

Солдат российских миротворческих сил в Южной Осетии у сгоревшей боевой машины пехоты

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Подразделения МЧС России в Южной Осетии

Подразделения МЧС России в Южной Осетии

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Раненый солдат в полевом госпитале

Раненый солдат в полевом госпитале

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Раненый солдат южно-осетинской армии в подвале городской больницы города Цхинвал

Раненый солдат южно-осетинской армии в подвале городской больницы города Цхинвал

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Сгоревшие после обстрелов здания и санитарные автомобили в Цхинвале

Сгоревшие после обстрелов здания и санитарные автомобили в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев  /  купить фото

Жительницы города Цхинвал оплакивают погибшего родственника

Жительницы города Цхинвал оплакивают погибшего родственника

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Солдаты миротворческих сил России в окрестностях города Цхинвал

Солдаты миротворческих сил России в окрестностях города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Похороны мирных жителей, погибших в результате обстрела города Цхинвал

Похороны мирных жителей, погибших в результате обстрела города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Патрулирование ополченцами Южной Осетии улиц города

Патрулирование ополченцами Южной Осетии улиц города

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Ополченцы Южной Осетии

Ополченцы Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский танк на улице города Цхинвал

Российский танк на улице города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Горящая боевая машина пехоты на улице Гори

Горящая боевая машина пехоты на улице Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Пленные грузинские военнослужащие на базе российской армии под городом Цхинвал

Пленные грузинские военнослужащие на базе российской армии под городом Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Грузино-осетинский конфликт. Виды Цхинвала

Грузино-осетинский конфликт. Виды Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Житель одного из разрушенных домов в Цхинвале

Житель одного из разрушенных домов в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Похороны грузинских солдат, погибших под городом Цхинвал, в братской могиле на западе города

Похороны грузинских солдат, погибших под городом Цхинвал, в братской могиле на западе города

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Плачущий ребенок у разрушенного дома в Цхинвале

Плачущий ребенок у разрушенного дома в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Вывод военной техники российской армии

Вывод военной техники российской армии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Салтыковский  /  купить фото

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Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России в селе Джава Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Местные жители во дворе своих разрушенных домов в городе Гори на востоке Грузии

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали при въезде в город Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна автомашин с беженцами при выезде из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Житель Цхинвала у сгоревшего грузинского танка

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Эвакуация мирных жителей из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Разрушенные жилые дома в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Тушение горящего дома после бомбардировки в городе Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Жители Гори покидают свои разрушенные дома

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника грузинской армии на улицах Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Грузии Михаил Саакашвили (в центре) во время воздушной тревоги в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Молодая женщина с ребенком в автобусе покидают город

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна военной техники армии России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащий на танке

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдаты армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдат российских миротворческих сил в Южной Осетии у сгоревшей боевой машины пехоты

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Подразделения МЧС России в Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Раненый солдат в полевом госпитале

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Раненый солдат южно-осетинской армии в подвале городской больницы города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Сгоревшие после обстрелов здания и санитарные автомобили в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев  /  купить фото

Жительницы города Цхинвал оплакивают погибшего родственника

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Солдаты миротворческих сил России в окрестностях города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Похороны мирных жителей, погибших в результате обстрела города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Патрулирование ополченцами Южной Осетии улиц города

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Ополченцы Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский танк на улице города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Горящая боевая машина пехоты на улице Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Пленные грузинские военнослужащие на базе российской армии под городом Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Грузино-осетинский конфликт. Виды Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Житель одного из разрушенных домов в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Похороны грузинских солдат, погибших под городом Цхинвал, в братской могиле на западе города

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Плачущий ребенок у разрушенного дома в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Вывод военной техники российской армии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Салтыковский  /  купить фото

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