Медведев: Россия добьется мира на своих условиях, как это было в 2008 году

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в годовщину начала «пятидневной войны» опубликовал пост в Telegram-канале, в котором провел аналогию между участием России в грузино-южноосетинском конфликте и российской военной операцией на Украине. Именно Дмитрий Медведев, занимавший в 2008 году пост президента России, 8 августа объявил о начале операции по принуждению к миру в зоне южноосетинского конфликта.

«За спиной недоумка Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. — "Ъ") стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши вооруженные силы защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии»,— написал он.

По мнению Дмитрия Медведева, в 2008 году «США и их вассалам явно не хватило опыта». Однако теперь, считает замглавы Совбеза РФ, «они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли».

«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях»,— добавил он.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. 8 августа 2008 года он отдал приказ ввести на территорию отделившейся Южной Осетии войска. В ответ Россия провела военную операцию против Грузии, которая продлилась пять дней.

Милена Костерева