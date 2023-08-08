Талибы встретились с делегацией российских бизнесменов

Делегация бизнесменов из России встретилась с заместителем министра промышленности и торговли Афганистана Кудратуллой Джамалем, сообщил пресс-центр министерства эмирата. Кто входил в делегацию и когда прошла встреча, не уточняется.

По данным ведомства, российские бизнесмены предложили контролирующему страну «Талибану» (запрещенная в РФ террористическая организация) создать совместное коммерческое агентство в обеих странах, чтобы трейдерам было проще экспортировать свои товары. «Российская делегация заявила о готовности инвестировать в электроэнергетику, сельское хозяйство и коммунальные услуги Афганистана»,— добавили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. В мае Россия приняла участие в консультативных переговорах ООН по взаимодействию с талибами. МИД РФ уверял, что Россия не может признать талибов до создания ими инклюзивного правительства. Талибы неоднократно выражали желание торговать с Россией за бартер: в обмен на изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.

Лаура Кеффер