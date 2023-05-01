Россия участвует в консультативных переговорах ООН по взаимодействию с талибами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проводит встречу со спецпосланниками нескольких стран по Афганистану, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. В консультативных переговорах о ситуации в стране среди прочих участвуют дипломаты из России, Китая, США и европейских стран.

В ООН сообщили, что мероприятие направлено на достижение международным сообществом общего понимания того, как взаимодействовать с правительством, которое с 2021 года контролирует движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено). В центре внимания участников — контакты по темам прав человека (в частности, женщин и девочек), инклюзивное управление, противодействие терроризму и незаконному обороту наркотиков.

Мероприятие проходит в Катаре. По словам господина Дюжаррика, участие в нем принимают представители «Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Ирана, Японии, Казахстана, Киргизии, Норвегии, Пакистана, Катара, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, ОАЭ, Великобритании, США, Узбекистана, Европейского союза и Организации исламского сотрудничества».

Подробнее о событиях в Афганистане — в интервью экс-сотрудника афганского посольства в России «Ъ».

Григорий Лейба