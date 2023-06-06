Лавров: Россия не может признать талибов до создания ими инклюзивного правительства

Выстраивание диалога с правительством «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане безальтернативно и отвечает интересам региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сказал, что Россия не может начать разговор о признании талибов, пока они не выполнят обязательства по созданию инклюзивного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Лавров поднял эту тему во время выступления в Российско-таджикском (Славянском) университете в Душанбе. Министр сегодня, 6 июня, встретился с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Господин Мухриддин по итогам переговоров сказал, что Москва и Душанбе едины в оценках угроз, исходящих из Афганистана.

«Обсудили проблематику региональной безопасности с акцентом на ситуацию в Афганистане. Мы едины в отношении оценок вызовов и угроз безопасности в связи с увеличением числа различных террористических группировок в северо-восточных провинциях Афганистана»,— рассказал глава МИД Таджикистана (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров, выступая в университете, сказал, что выстраивание рабочего диалога с талибами «отвечает интересам безопасности и экономического развития региона, а также целям межафганского национального примирения». «Однако пока упомянутые условия не будут выполнены, мы не можем говорить о начале процесса официального признания правительства движения талибов. Как я уже сказал, эти обязательства включали формирование сбалансированного в этнополитическом плане правительства, наращивание мер по борьбе с терроризмом и наркотрафиком, обеспечение базовых прав человека для всех населяющих Афганистан народов, включая таджиков»,— добавил министр (цитата по «РИА Новости»).

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. В мае Россия приняла участие в консультативных переговорах ООН по взаимодействию с талибами. Согласно рассекреченным документам Пентагона, США считают, что Афганистан стал координационным центром для «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). В «Талибане» это отрицают.

Лаура Кеффер