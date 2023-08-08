КС: для ареста экс-судьи при вынесении ему приговора не нужно согласие коллегии

Конституционный суд (КС) постановил, что заключение под стражу бывшего судьи при вынесении ему обвинительного приговора не требует согласия квалификационной коллегии судей. Об этом говорится в определении (.pdf) КС, отказавшего в рассмотрении жалобы экс-судьи Свердловского арбитражного суда Олега Гаврюшина.

Гаврюшин признан виновным в покушении на получение взятки через своего сына на сумму 14 млн руб. Деньги ему предназначались за помощь компании выиграть налоговый спор. Его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере суммы взятки, взяв мужчину под стражу в зале суда. Гособвинение запрашивало для него десять лет колонии.

Истец счел, что ч. 2 ст. 450 «Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий» УПК не соответствует Конституции. Эта часть позволяет суду без согласия квалификационной коллегии судей заключать под стражу лиц, имеющих статус судьи, после оглашения обвинительного приговора.

КС согласился, что УПК относит судей к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, предполагающий дополнительные гарантии в том числе при избрании мер пресечения. Закон предусматривает, что решение об избрании о заключении судей под стражу исполняется с согласия квалификационной коллегии судей по представлению председателя СКР.

Однако КС уточнил, что, применяя к подсудимому такую меру пресечения, как заключение под стражу, суд учитывает результаты судебного следствия и прений сторон. По мнению КС, участие в решении этого вопроса квалификационной коллегии судей означало бы «вмешательство в независимую судебную деятельность и подмену суда общей юрисдикции».

«Установленные в состязательном процессе с участием сторон на основе собранных и подтвержденных в ходе судебного разбирательства доказательств событие преступления, виновность лица в его совершении и назначенное ему наказание в виде реального лишения свободы, соответствующее характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, дают основание и для избрания при постановлении приговора указанной меры пресечения, чтобы обеспечить его исполнение»,— пояснил КС, отказав Гаврюшину в рассмотрении жалобы.

Лаура Кеффер