Гособвинение запросило 10 лет колонии для экс-судьи по делу о взятке

В Екатеринбурге 10 декабря будет вынесен приговор бывшему судье Арбитражного суда Свердловской области Олегу Гаврюшину, которого обвиняют в попытке получить взятку. Гособвинение запросило для него 10 лет колонии, пишет «Интерфакс-Урал».

Напомним, по версии следствия, 29 мая 2018 года судья Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании «Проектно-изыскательский институт ГЕО», которая оспаривала решение инспекции ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга от 2017 года о начислении истцу дополнительных налогов. Ему предъявлены обвинения в покушении на получение взятки (ст.290 УК РФ).

Подробнее о деле — в материале «Давались формулировки о том, что отец заочно виноват»