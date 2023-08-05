Министр обороны Франции заявил о непричастности ЧВК «Вагнер» к мятежу в Нигере

Последствия переворота в западноафриканском Нигере отразятся на борьбе с возрождающимися террористическими группировками в африканском регионе Сахель. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он также заявил, что нет никаких признаков причастности к мятежу российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которая, по словам западных правительств, поддерживает режимы как в Буркина-Фасо, так и в Мали в Западной Африке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Господин Лекорню напомнил, что переворот произошел в опасный момент, когда несколько террористических исламистских группировок, включая «Боко-Харам» (запрещена в РФ), «Исламское государство (запрещена в РФ) в Большой Сахаре» и местное отделение «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ) начали набирать силу.

«Этот путч ослабит борьбу с терроризмом в Сахеле, где возобновляется активность вооруженных террористических группировок, в частности использующих в своих интересах некоторые несостоявшиеся государства, такие как Мали»,— заявил министр в интервью AFP.

«"Вагнер" не стоит за этим переворотом. Но вполне возможно, что "Вагнер" может попытаться помочь этой хунте, когда она попытается утвердиться»,— сообщил также он. Себастьян Лекорню предупредил, что обращение к «Вагнеру» будет иметь «катастрофические последствия» для Нигера.

В МИД Франции между тем заявили, что Париж «твердо и непреклонно» поддерживает усилия западноафриканского блока ЭКОВАС по восстановлению избранного президента Нигера после военного переворота. В Нигере, который был колонией Франции до 1960 года, находятся 1,5 тыс. французских военных. Франция использовала Нигер в качестве центра антитеррористических операций в регионе.

Мятеж в Нигере, начавшийся рано утром 26 июля, возглавили военнослужащие президентской гвардии, которой руководил генерал Абдурахман Чиани.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».