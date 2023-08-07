Политика — искусство военного

Боевые действия заслонили, но не вытеснили политику из общественной жизни Украины. В стране спорят, можно ли проводить выборы в условиях военного положения, и по ряду признаков готовятся к электоральным схваткам, которые начнутся, когда или если на поле боя наступит затишье. Эксперты не исключают: для президента Владимира Зеленского и его команды удержание власти может оказаться более сложной задачей, чем ее завоевание в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Украинские политики и чиновники в последнее время чуть ли не каждый день делают заявления о том, можно ли проводить выборы во время действия военного положения. «Прямого запрета нет. Кто-то говорит, что можно. А я считаю, что косвенно конституция не позволяет проводить такие выборы. Но окончательное решение может принять Конституционный суд, если есть разные толкования юристов»,— высказался 7 августа представитель президента Украины в Верховной раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (цитата по агентству УНИАН).

Господин Вениславский не первый комментирует электоральную тему. До него мыслями делились глава офиса президента Украины Андрей Ермак и спикер Рады Руслан Стефанчук (пропрезидентская партия «Слуга народа»). Несколько месяцев назад по этому вопросу высказался даже председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

Тема актуальна в связи с тем, что дата очередных выборов депутатов Верховной рады — 29 октября 2023 года. При этом интенсивность боевых действий и ракетных ударов не снижается, а военное положение, во время которого выборы вроде бы не проводят, недавно продлили до ноября.

Но четкого ответа на вопрос, будут выборы или нет, никто не давал.

Тини Кокс в интервью изданию «Европейская правда» указывал Киеву на необходимость проведения выборов. «Если вы не проведете выборы, к вам будут вопросы. Демократия — это не только выборы, но без них она невозможна»,— отмечал господин Кокс в мае.

Но это лишь рекомендация. Она ни к чему не обязывает воюющий Киев. Правая рука Владимира Зеленского, глава его офиса Андрей Ермак назвал проведение выборов во время военного положения невозможным. «Идет война, действует военное положение. О каких выборах можно говорить, если по конституции мы их сегодня проводить не можем»,— сказал 20 июля порталу Lb.ua господин Ермак.

Эти его слова должны бы были поставить точку в обсуждении темы. Но тут спикер украинского парламента Руслан Стефанчук 28 июля в эфире телеканала «Рада» вдруг сказал, что конституция не содержит запрета на проведение выборов — он есть только в законе о военном положении.

И увядшая было дискуссия снова зацвела. В том числе и дискуссия спикера Стефанчука с самим собой. Уже 3 августа спикер отрезал: сейчас проводить выборы опасно. «Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы»,— сказал он изданию Liga.net.

Политик также пояснил, что «без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, выехавших за границу и обнаруживших временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов — это невозможно». Он добавил, что теперь придется думать о том, как быть с коллизией, в которой страна оказалась из-за боевых действий. Ведь по конституции выборы могут быть либо очередными, либо внеочередными, а послеочередных не существует. «Надо понять, как выходить из этой путаницы»,— отметил Руслан Стефанчук.

Однако не только у парламента истекает действие мандата. Очередные президентские выборы должны пройти в марте 2024 года.

И вопросы по ним ровно те же: состоится голосование или господин Зеленский продолжит править, не переизбираясь. Но внятных ответов пока нет.

Глава центра прикладных политических исследований «Пента», украинский эксперт Владимир Фесенко не исключает, что президентские выборы могут пройти в будущем году, причем совмещенными с парламентскими и, возможно, местными. «В этом году почти наверняка парламентские выборы проводить не будут. Но начавшаяся дискуссия в большей степени касается проведения выборов президентских»,— считает собеседник “Ъ”.

По его словам, «для команды Владимира Зеленского выгодно, чтобы сначала были проведены президентские выборы, а сразу за ними или одновременно парламентские». «Интерес к выборам у команды Зеленского связан с тем, что рейтинги президента сейчас очень высокие и в этом у него нет конкурентов. Если выборы провести сейчас, он победит в первом туре и с большим преимуществом»,— говорит Владимир Фесенко.

О марте говорит и руководитель киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Проблема в том, когда избираться. Есть мнение, что чем дальше, тем тяжелее будет Зеленскому это сделать, учитывая ситуацию на фронтах, экономику, усталость от войны,— рассуждает эксперт в беседе с “Ъ”.— В марте могут быть выборы одновременно президента и парламента. У Ермака и Зеленского настрой на то, чтобы выиграть выборы и закрыть вопрос с критикой за потери и отсутствие полноценной победы. И выстроить жесткую вертикаль. Если допустить плюрализм, начнутся разборки — кто виноват и что делать».

Эксперт по Украине Константин Скоркин считает маловероятным проведение выборов во время войны. «Выборы во время действия военного положения невозможны. Хотя формально конституционных ограничений нет, запрет на проведение выборов во время военного положения прописан только в законе о выборах, но, как подчеркивал тот же Стефанчук, проводить кампанию в условиях боевых действий, когда нет возможности гарантировать безопасность волеизъявления, никто не будет. Плюс есть проблема нескольких миллионов беженцев, непонятно, как организовать голосование для них»,— сказал эксперт “Ъ”.

Тема выборов, говорит господин Скоркин, возникает потому, что «оппозиция качает тему узурпации власти» — «мол, Зеленский под предлогом войны хочет остаться у власти навсегда со своим однопартийным большинством, поэтому спикеры власти стремятся успокоить общество разговорами о том, что они, мол, только за, но нет пока возможности идти на выборы».

При этом, указывает Константин Скоркин, «вялотекущая подготовка к выборам ведется всеми потихоньку, но, когда они будут, никто не знает».

Ярче всего подготовкой занимается пропрезидентская партия «Слуга народа». Недавно глава фракции «слуг» Давид Арахамия заявил, что в партии будут безжалостно вычищать тех, кто не работает на благо страны. По его словам, из фракции будут исключать всех, кто не голосует по важным законопроектам вроде тех, что необходимо принять для выполнения условий Евросоюза по дальнейшей евроинтеграции Украины.

«Слуга народа» — опорная партия президента Зеленского с абсолютным большинством в парламенте. При этом в последнее время «слуги» стараются поправить свой имидж после многочисленных скандалов. Из последних — обвинение депутата Людмилы Марченко в получении взятки за помощь в незаконном пересечении границы Украины. Или исключение из партии и лишение мандата депутата Андрея Холодова, который, как выяснили журналисты, в январе этого года покинул Украину и больше туда не возвращался. Еще один «слуга» — Юрий Аристов — лишен мандата в связи с тем, что его недавно заметили на Мальдивах. И это только самые яркие и свежие скандалы, которые точно не добавляют популярности правящей партии.

Поскольку вся власть в стране принадлежит одной команде, замыкающейся на президента, Владимир Зеленский тоже старается уделять время не только внешней политике, фронту и военным потребностям Украины, но и политике внутренней. На днях он пообещал продолжать борьбу с коррупцией и коррупционерами. «Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями»,— заявил 5 августа украинский лидер (цитата по Reuters).

Владимир Соловьев