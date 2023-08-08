Перестрахование по-северокорейски

Появление на российском рынке северокорейского перестраховщика Future Re Company, несмотря на яркость самого по себе прецедента, всерьез не повлияет на расклад сил, говорят его участники. По данным “Ъ”, новый игрок предложил лишь небольшие емкости, а возможное сотрудничество вызывает много вопросов и создает дополнительные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арден Аркман, Коммерсантъ Фото: Арден Аркман, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности предложения северокорейской перестраховочной Future Re Company для российских страховщиков, сделанного на встрече в конце июля. По словам источника “Ъ” на рынке страхования, компания предложила российским участникам рынка «небольшие перестраховочные емкости». В частности, объем перестраховочной емкости по страхованию имущества составил до $2 млн и до $600 тыс. по страхованию строительно-монтажных рисков, уточнил собеседник “Ъ” из числа страховщиков. Кроме того, по данным ВСС, помимо этого предлагались перестраховочные емкости по страхованию имущества и морского страхования. Во Future Re Company не ответили за запрос “Ъ”.

Future Re Company основана в октябре 2017 года. Валовая премия за 2022 год выросла на 2,5%, до 1,86 млрд KPW. За прошлый год компания получила чистую прибыль в размере 1,27 млрд KPW. Совокупный коэффициент убыточности составил 62%.

Реакция страховщиков на предложение северокорейской компании оказалась разноплановой. В одной из крупных компаний отметили, что им сотрудничество с Future Re Company неинтересно. Не планируют его и в ВСК. «В целом мы заинтересованы в работе с новыми перестраховщиками, тем не менее предварительно необходимо решить вопросы двухсторонних взаиморасчетов и механизмы взаимной аккредитации и признания рейтингов»,— пояснил руководитель перестрахования «Зетта Страхования» Андрей Тверской.

Вместе с тем, по словам юристов, сотрудничество с северокорейской компанией может повлечь санкционные риски. «Режим санкций в отношении Северной Кореи является одним из самых жестких и включает не только санкции США и ЕС, но и санкции ООН. И именно в США есть высокий риск введения вторичных санкций за взаимодействие с представителями Северной Кореи. Санкции ЕС носят более ограниченный характер и запрещают лишь отдельные действия и сделки в различных секторах, включая финансовый»,— поясняет соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова.

Риски будут и у тех страховщиков, кто будет сотрудничать с ней на российском рынке услуг: законодательство США подразумевает возможность отключения от финансовой системы страны или блокировку активов любых компаний, кто занимается любой торговлей или оказанием услуг и обменом технологий с КНДР, уточняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Да и в целом, по словам экспертов, предложенные перестраховочные емкости слишком малы, чтобы покрыть потребности российского страхового рынка. Собеседник “Ъ” на рынке поясняет, что суммы по страхованию имущества или строительства могут достигать десятки и сотни миллионов долларов. Кроме того, партнерство создает несет дополнительные сложности: перевод документов на иностранный язык, сложности с переводом средств, поскольку сделать их в долларах и евро нельзя, фиксирование условий по курсу конвертации при расчете убытков, отсутствие международного рейтинга, уточняет источник “Ъ”.

Между тем вопрос с перестрахованием при закрытых зарубежных рынках стоит в РФ очень остро. По сути основным перестраховщиком выступает государственная РНПК. В июле ЦБ заявил, что признает монопольное положение этой компании, но пока не видит ей альтернативы. Вместе с тем регулятор ведет диалог со страховщиками по балансу их интересов и перестраховщика и по направлению появления на рынке альтернативной перестраховочной структуры. В РНПК не ответили на запрос “Ъ”.

По словам управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, для поддержания рыночных механизмов формирования перестраховочных тарифов «важно наличие конкуренции между различными перестраховщиками, важна возможность наличия альтернативного взгляда на риски, альтернативной тарификации».

Юлия Пославская