На Украине митрополит УПЦ Ионафан приговорен к пяти годам колонии за листовки и авторскую статью

Винницкий городской суд Украины приговорил митрополита Тульчинской и Брацлавской епархий УПЦ Ионафана (в миру — Анатолий Елецких) к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным по четырем статьям УК Украины.

Речь идет о статьях о посягательстве на территориальную целостность, о действиях, направленных на насильственную смену конституционного строя, об отрицании действий РФ и о нарушении религиозного равноправия граждан.

По версии следствия, в январе 2022 года митрополит на сайте епархии разместил статью, в которой заявил о господствующей роли Московского патриархата в православном христианстве и отрицал самостоятельность Православной церкви Украины.

Авторская статья митрополита с этими заявлениями распространялась и после февраля 2022 года, сообщил офис генпрокурора Украины в Telegram. «Также глава епархии хранил на собственном компьютере пропагандистские листовки для дальнейшего распространения среди граждан»,— отметили в ведомстве, назвав их «пророссийскими материалами».

УПЦ до 24 февраля 2022 года называлась Украинской православной церковью Московского патриархата. После спецоперации УПЦ заявила о независимости от Московского патриархата. Однако юридического оформления этой независимости нет.

Служба безопасности Украины проводит обыски в монастырях УПЦ. В спецслужбе считают, что клирики могут сотрудничать с российской стороной. В докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека отмечалось, что такие действия могут носить дискриминационный характер. МИД Украины подверг доклад ООН критике из-за несбалансированных оценок.

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Мария Федотова