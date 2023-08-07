МИД: Россия готова к серьезным предложениям по урегулированию на Украине

Россия «остается открытой к дипломатическому решению» военного конфликта на Украине, уверяет российский МИД, Москва «готова ответить на действительно серьезные предложения». Так в ведомстве прокомментировали прошедшие в саудовской Джидде консультации по Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что «без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости». Она сказала, что «всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование» возможно только в случае, если Украина прекратит боевые действия, а страны Запада — поставки ей оружия. Кроме того, должны быть подтверждены нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы Украины, а также «признаны новые территориальные реалии».

«Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Консультации прошли в Джидде 5–6 августа, в них участвовали советники по национальной безопасности и другие представители более 40 стран и международных организаций. По итогам встреч стороны «согласились с необходимостью продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы поспособствовать выработке общей позиции, которая помогла бы проложить путь к миру» на Украине. При этом консультации завершились без принятия общего документа. После их завершения заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал: «Сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

Подробности — в материале «Ъ» «Лучше сидя, чем на коленях».

Лаура Кеффер